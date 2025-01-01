CLExecute

Exécute le programme OpenCL. Il y a 3 variantes de la fonction:

1. Le lancement de la fonction kernel sur un seul noyau

bool CLExecute(

int kernel

);

2. Le lancement de quelques copies kernel (la fonction OpenCL) avec une description de l'espace des tâches

bool CLExecute(

int kernel,

uint work_dim,

const uint& global_work_offset[],

const uint& global_work_size[]

);

3. Le lancement de quelques copies kernel (la fonction OpenCL) avec la description de l'espace des tâches et l'indication de la taille de la sous-multitude locale des tâches dans le groupe

bool CLExecute(

int kernel,

uint work_dim,

const uint& global_work_offset[],

const uint& global_work_size[],

const uint& local_work_size[]

);

Paramètres

kernel

[in] Le handle sur le kernel OpenCL.

work_dim

[in] La dimension de l'espace des tâches.

global_work_offset[]

[in] Le décalage initial dans l'espace des tâches.

global_work_size[]

[in] La taille d'un sous-ensemble de tâches.

local_work_size[]

[in] La taille de la sous-multitude locale des tâches dans le groupe.

La valeur rendue

En cas de l'exécution successive rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

montrons le sens des paramètres à l'exemple: