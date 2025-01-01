CalendarCountries

Retourne le tableau des noms des pays disponibles dans le Calendrier.

int CalendarCountries(

MqlCalendarCountry& countries[]

);

Paramètres

countries[]

[out] Un tableau d'éléments de type MqlCalendarCountry pour récupérer toutes les descriptions des pays du Calendrier.

Valeur de Retour

Nombre de descriptions retournées. Pour obtenir des informations sur une erreur, appelez la fonction GetLastError(). Erreurs possibles :

4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (erreur générale d'exécution),

5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (limite de temps de traitement de la requête atteinte),

5400 — ERR_CALENDAR_MORE_DATA (la taille du tableau est insuffisante pour recevoir les descriptions de tous les pays, toutes les descriptions ne seront pas retournées).

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de lancement du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtient la liste des pays du calendrier économique

MqlCalendarCountry countries[];

int count=CalendarCountries(countries);

//--- affiche le tableau dans le Journal

if(count>0)

ArrayPrint(countries);

else

PrintFormat("CalendarCountries() a retourné 0 ! Error %d",GetLastError());

/*

Résultat :

[id] [nom] [code] [devise] [symbole_devise] [nom_url] [réservé]

[ 0] 0 "Worldwide" "WW" "ALL" "" "worldwide" 0

[ 1] 999 "European Union" "EU" "EUR" "" "european-union" 0

[ 2] 840 "United States" "US" "USD" "$" "united-states" 0

[ 3] 124 "Canada" "CA" "CAD" "$" "canada" 0

[ 4] 36 "Australia" "AU" "AUD" "$" "australia" 0

[ 5] 554 "New Zealand" "NZ" "NZD" "$" "new-zealand" 0

[ 6] 392 "Japan" "JP" "JPY" "Ґ" "japan" 0

[ 7] 156 "China" "CN" "CNY" "Ґ" "china" 0

[ 8] 826 "United Kingdom" "GB" "GBP" "Ј" "united-kingdom" 0

[ 9] 756 "Switzerland" "CH" "CHF" "₣" "switzerland" 0

[10] 276 "Germany" "DE" "EUR" "" "germany" 0

[11] 250 "France" "FR" "EUR" "" "france" 0

[12] 380 "Italy" "IT" "EUR" "" "italy" 0

[13] 724 "Spain" "ES" "EUR" "" "spain" 0

[14] 76 "Brazil" "BR" "BRL" "R$" "brazil" 0

[15] 410 "South Korea" "KR" "KRW" "₩" "south-korea" 0

*/

}

