- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
CalendarCountries
Retourne le tableau des noms des pays disponibles dans le Calendrier.
|
int CalendarCountries(
Paramètres
countries[]
[out] Un tableau d'éléments de type MqlCalendarCountry pour récupérer toutes les descriptions des pays du Calendrier.
Valeur de Retour
Nombre de descriptions retournées. Pour obtenir des informations sur une erreur, appelez la fonction GetLastError(). Erreurs possibles :
- 4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (erreur générale d'exécution),
- 5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (limite de temps de traitement de la requête atteinte),
- 5400 — ERR_CALENDAR_MORE_DATA (la taille du tableau est insuffisante pour recevoir les descriptions de tous les pays, toutes les descriptions ne seront pas retournées).
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi