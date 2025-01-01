DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions de TradingOrderGetDouble 

OrderGetDouble

Retourne la propriété demandée d'un ordre, pré-sélectionné avec OrderGetTicket ou OrderSelect. La propriété de l'ordre doit être de type double. Il existe 2 variantes de cette fonction.

1. Retourne immédiatement la valeur de la propriété.

double  OrderGetDouble(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE  property_id          // Identifiant de la propriété
   );

2. Retourne true ou false, suivant le succès de la fonction. En cas de succès, la valeur de la propriété est placée dans la variable correspondante passée par référénce (le dernier paramètre).

bool  OrderGetDouble(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE  property_id,       // Identifiant de la propriété
   double&                        double_var         // Valeur de la propriété
   );

Paramètres

property_id

[in]  Identifiant de la propriété de l'ordre. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE

double_var

[out]  Variable de type double qui prendra la valeur de la propriété demandée.

Valeur de Retour

Valeur de type double. Si la fonction échoue, retourne 0.

Note

Ne confondez pas les ordres en attente en cours avec les positions, qui sont également affichées dans l'onglet Trading de la fenêtre Boîte à Outils.

Pour le "netting" des positions (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING et ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), seule une position peut exister pour un même symbole à tout moment. Cette position est le résultat d'une ou plusieurs transactions. Ne confondez pas les positions avec les ordres en attente valides, qui sont également affichés dans l'onglet Trading de la fenêtre Boîte à Outils.

Si les positions individuelles sont autorisées (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), plusieurs positions peuvent être ouvertes pour un même symbole.

Pour être sûr d'utiliser les données à jour d'un ordre, il est recommandé d'appeler OrderSelect() juste avant son utilisation.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- boucle sur tous les ordres du compte
   int total=OrdersTotal();
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- récupère le ticket de l'ordre dans la liste par son index
      ulong ticket=OrderGetTicket(i);
      if(ticket==0)
         continue;
      
      //--- récupère le type de l'ordre et affiche l'en-tête de la liste des propriétés réelles de l'ordre sélectionné
      string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE));
      PrintFormat("Double properties of an active pending order %s #%I64u:"typeticket);
      
      //--- affiche toutes les propriétés réelles de l'ordre sélectionné sous l'en-tête
      OrderPropertiesDoublePrint(16);
     }
   /*
   résultat :
   Double properties of an active pending order Sell Limit #2812000714:
   Volume initial1.00
   Volume current1.00
   Price open:     145.282
   StopLoss:       0.000
   TakeProfit:     0.000
   Price current:  145.044
   StopLimit:      0.000
   Double properties of an active pending order Buy Limit #2812001112:
   Volume initial1.00
   Volume current1.00
   Price open:     144.836
   StopLoss:       0.000
   TakeProfit:     0.000
   Price current:  145.051
   StopLimit:      0.000
   Double properties of an active pending order Buy Stop #2812001488:
   Volume initial0.50
   Volume current0.50
   Price open:     1.10642
   StopLoss:       0.00000
   TakeProfit:     0.00000
   Price current:  1.10530
   StopLimit:      0.00000
   Double properties of an active pending order Sell Stop #2812001712:
   Volume initial0.50
   Volume current0.50
   Price open:     1.10374
   StopLoss:       0.00000
   TakeProfit:     0.00000
   Price current:  1.10525
   StopLimit:      0.00000
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retourne la description du type de l'ordre                       |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return("Buy");
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return("Sell");
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return("Buy Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return("Sell Limit");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return("Buy Stop");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return("Sell Stop");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return("Buy Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return("Sell Stop Limit");
      default                          :  return("Unknown order type");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Affiche dans le journal les propriétés réelles de l'ordre        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)
  {
//--- récupère le symbole de l'ordre et le nombre de décimales du symbole
   string symbol = OrderGetString(ORDER_SYMBOL);
   int    digits = (int)SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITS);
   
//--- affiche dans le journal le volume initial lors du passage d'un ordre avec un en-tête de la largeur spécifiée
   OrderPropertyPrint("Volume initial:",header_width,2,ORDER_VOLUME_INITIAL);
   
//--- affiche dans le journal le volume des ordres non exécutés
   OrderPropertyPrint("Volume current:",header_width,2,ORDER_VOLUME_CURRENT);
   
//---affiche dans le journal le prix spécifié dans l'ordre
   OrderPropertyPrint("Price open:",header_width,digits,ORDER_PRICE_OPEN);
   
//--- affiche dans le journal le niveau du StopLoss
   OrderPropertyPrint("StopLoss:",header_width,digits,ORDER_SL);
 
//--- affiche dans le journal le niveau du TakeProfit
   OrderPropertyPrint("TakeProfit:",header_width,digits,ORDER_TP);
 
//--- affiche dans le journal le prix courant du symbol de l'ordre
   OrderPropertyPrint("Price current:",header_width,digits,ORDER_PRICE_CURRENT);
 
//--- affiche dans le journal le prix de l'ordre Limit, lorsque l'ordre StopLimit est activé
   OrderPropertyPrint("StopLimit:",header_width,digits,ORDER_PRICE_STOPLIMIT);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Affiche dans le journal la propriété de type réel de l'ordre     |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderPropertyPrint(const string headeruint header_widthint digitsENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE property)
  {
   double value=0;
   if(!OrderGetDouble(propertyvalue))
      PrintFormat("Cannot get property %s, error=%d"EnumToString(property), GetLastError());
   else
     {
      //--- si la largeur de l'en-tête est passée à la fonction égale à zéro, alors la largeur sera la taille de la ligne d'en-tête + 1
      uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
      PrintFormat("%-*s%-.*f"wheaderdigitsvalue);
     }
  }

Voir également

OrdersTotal(), OrderGetTicket(), Propriétés d'un Ordre