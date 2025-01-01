- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
OrderGetDouble
Retourne la propriété demandée d'un ordre, pré-sélectionné avec OrderGetTicket ou OrderSelect. La propriété de l'ordre doit être de type double. Il existe 2 variantes de cette fonction.
1. Retourne immédiatement la valeur de la propriété.
|
double OrderGetDouble(
2. Retourne true ou false, suivant le succès de la fonction. En cas de succès, la valeur de la propriété est placée dans la variable correspondante passée par référénce (le dernier paramètre).
|
bool OrderGetDouble(
Paramètres
property_id
[in] Identifiant de la propriété de l'ordre. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE
double_var
[out] Variable de type double qui prendra la valeur de la propriété demandée.
Valeur de Retour
Valeur de type double. Si la fonction échoue, retourne 0.
Note
Ne confondez pas les ordres en attente en cours avec les positions, qui sont également affichées dans l'onglet Trading de la fenêtre Boîte à Outils.
Pour le "netting" des positions (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING et ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), seule une position peut exister pour un même symbole à tout moment. Cette position est le résultat d'une ou plusieurs transactions. Ne confondez pas les positions avec les ordres en attente valides, qui sont également affichés dans l'onglet Trading de la fenêtre Boîte à Outils.
Si les positions individuelles sont autorisées (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), plusieurs positions peuvent être ouvertes pour un même symbole.
Pour être sûr d'utiliser les données à jour d'un ordre, il est recommandé d'appeler OrderSelect() juste avant son utilisation.
Exemple :
