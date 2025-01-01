//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- boucle sur tous les ordres du compte

int total=OrdersTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- récupère le ticket de l'ordre dans la liste par son index

ulong ticket=OrderGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- récupère le type de l'ordre et affiche l'en-tête de la liste des propriétés réelles de l'ordre sélectionné

string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE));

PrintFormat("Double properties of an active pending order %s #%I64u:", type, ticket);



//--- affiche toutes les propriétés réelles de l'ordre sélectionné sous l'en-tête

OrderPropertiesDoublePrint(16);

}

/*

résultat :

Double properties of an active pending order Sell Limit #2812000714:

Volume initial: 1.00

Volume current: 1.00

Price open: 145.282

StopLoss: 0.000

TakeProfit: 0.000

Price current: 145.044

StopLimit: 0.000

Double properties of an active pending order Buy Limit #2812001112:

Volume initial: 1.00

Volume current: 1.00

Price open: 144.836

StopLoss: 0.000

TakeProfit: 0.000

Price current: 145.051

StopLimit: 0.000

Double properties of an active pending order Buy Stop #2812001488:

Volume initial: 0.50

Volume current: 0.50

Price open: 1.10642

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10530

StopLimit: 0.00000

Double properties of an active pending order Sell Stop #2812001712:

Volume initial: 0.50

Volume current: 0.50

Price open: 1.10374

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10525

StopLimit: 0.00000

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne la description du type de l'ordre |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type");

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Affiche dans le journal les propriétés réelles de l'ordre |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)

{

//--- récupère le symbole de l'ordre et le nombre de décimales du symbole

string symbol = OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- affiche dans le journal le volume initial lors du passage d'un ordre avec un en-tête de la largeur spécifiée

OrderPropertyPrint("Volume initial:",header_width,2,ORDER_VOLUME_INITIAL);



//--- affiche dans le journal le volume des ordres non exécutés

OrderPropertyPrint("Volume current:",header_width,2,ORDER_VOLUME_CURRENT);



//---affiche dans le journal le prix spécifié dans l'ordre

OrderPropertyPrint("Price open:",header_width,digits,ORDER_PRICE_OPEN);



//--- affiche dans le journal le niveau du StopLoss

OrderPropertyPrint("StopLoss:",header_width,digits,ORDER_SL);



//--- affiche dans le journal le niveau du TakeProfit

OrderPropertyPrint("TakeProfit:",header_width,digits,ORDER_TP);



//--- affiche dans le journal le prix courant du symbol de l'ordre

OrderPropertyPrint("Price current:",header_width,digits,ORDER_PRICE_CURRENT);



//--- affiche dans le journal le prix de l'ordre Limit, lorsque l'ordre StopLimit est activé

OrderPropertyPrint("StopLimit:",header_width,digits,ORDER_PRICE_STOPLIMIT);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Affiche dans le journal la propriété de type réel de l'ordre |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertyPrint(const string header, uint header_width, int digits, ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE property)

{

double value=0;

if(!OrderGetDouble(property, value))

PrintFormat("Cannot get property %s, error=%d", EnumToString(property), GetLastError());

else

{

//--- si la largeur de l'en-tête est passée à la fonction égale à zéro, alors la largeur sera la taille de la ligne d'en-tête + 1

uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);

}

}