Les variables prédéterminées

Pour chaque programme mql5 exécuté on soutient une série de variables prédéterminées, qui reflètent l'état du graphique courant de prix au moment du lancement du programme - l'expert, le script ou l'indicateur d'utilisateur.

Le terminal de client établit la valeur aux variables prédéterminées avant le lancement du programme mql5 à l'exécution. Les variables prédéterminées sont constantes et ne peuvent pas être changées du programme mql5. L'exception est faite pour la variable _LastError, qui peut être remis au zéro par la fonction ResetLastError.

Variable Valeur _AppliedTo La variable _AppliedTo permet de trouver le type des données utilisées pour le calcul de l'indicateur _Digits Le nombre de signes décimaux après la virgule _Point La grandeur du point de l'instrument courant en devise de la cotation _LastError La signification de la dernière erreur _Period La signification du temps trame du graphique courant _RandomSeed L'état actuel du générateur des nombres entiers aléatoires _StopFlag Le drapeau de l'arrêt du programme _Symbol Le nom du symbole du graphique courant _UninitReason Le code de la raison de la déinitialisation du programme _IsX64 La variable _IsX64 permet de trouver la version du terminal dans lequel l'application MQL5 est en cours d'exécution

Les bibliothèques se servent des variables du programme qui les a appelées.