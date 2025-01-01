Les variables prédéterminées
Pour chaque programme mql5 exécuté on soutient une série de variables prédéterminées, qui reflètent l'état du graphique courant de prix au moment du lancement du programme - l'expert, le script ou l'indicateur d'utilisateur.
Le terminal de client établit la valeur aux variables prédéterminées avant le lancement du programme mql5 à l'exécution. Les variables prédéterminées sont constantes et ne peuvent pas être changées du programme mql5. L'exception est faite pour la variable _LastError, qui peut être remis au zéro par la fonction ResetLastError.
|
Variable
|
Valeur
|
La variable _AppliedTo permet de trouver le type des données utilisées pour le calcul de l'indicateur
|
Le nombre de signes décimaux après la virgule
|
La grandeur du point de l'instrument courant en devise de la cotation
|
La signification de la dernière erreur
|
La signification du temps trame du graphique courant
|
L'état actuel du générateur des nombres entiers aléatoires
|
Le drapeau de l'arrêt du programme
|
Le nom du symbole du graphique courant
|
Le code de la raison de la déinitialisation du programme
|
La variable _IsX64 permet de trouver la version du terminal dans lequel l'application MQL5 est en cours d'exécution
Les bibliothèques se servent des variables du programme qui les a appelées.