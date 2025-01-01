DocumentationSections
Les variables prédéterminées

Pour chaque programme mql5 exécuté on soutient une série de variables prédéterminées, qui reflètent l'état du graphique courant de prix au moment du lancement du programme - l'expert, le script ou l'indicateur d'utilisateur.

Le terminal de client établit la valeur aux variables prédéterminées avant le lancement du programme mql5 à l'exécution. Les variables prédéterminées sont constantes et ne peuvent pas être changées du programme mql5. L'exception est faite pour la variable  _LastError, qui peut être remis au zéro par la fonction ResetLastError.

Variable

Valeur

_AppliedTo

La variable _AppliedTo permet de trouver le type des données utilisées pour le calcul de l'indicateur

_Digits

Le nombre de signes décimaux après la virgule

_Point

La grandeur du point de l'instrument courant  en devise de la cotation

_LastError

La signification de la dernière erreur

_Period

La signification du temps trame du graphique courant

_RandomSeed

L'état actuel du générateur des nombres entiers aléatoires

_StopFlag

Le drapeau de l'arrêt du programme

_Symbol

Le nom du symbole du graphique courant

_UninitReason

Le code de la raison de la déinitialisation du programme

_IsX64

La variable _IsX64 permet de trouver la version du terminal dans lequel l'application MQL5 est en cours d'exécution

Les bibliothèques se servent des variables du programme qui les a appelées.

 