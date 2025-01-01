DocumentationSections
Référence MQL5Opérations sur le GraphiqueChartXOnDropped 

Rend la coordonnée selon l'axe X, correspondant au point, dans lequel l'expert donné ou le script a été tombé par la souris.

int  ChartXOnDropped();

La valeur rendue

La valeur de la coordonnée X.

Note

L'axe X est dirigé de gauche à droite.

Exemple:

   int X=ChartXOnDropped();
   int Y=ChartYOnDropped();
   Print("(X,Y) = ("+X+","+Y+")");

Voir aussi

ChartWindowOnDropped, ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped