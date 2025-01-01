Référence MQL5Opérations sur le GraphiqueChartXOnDropped
ChartXOnDropped
Rend la coordonnée selon l'axe X, correspondant au point, dans lequel l'expert donné ou le script a été tombé par la souris.
|
int ChartXOnDropped();
La valeur rendue
La valeur de la coordonnée X.
Note
L'axe X est dirigé de gauche à droite.
Exemple:
|
int X=ChartXOnDropped();
