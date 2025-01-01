ObjectName

Rend le nom de l'objet correspondant au chart indiqué, dans la sous-fenêtre indiquée de chart indiqué, du type indiqué.

string ObjectName(

long chart_id,

int pos,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

Paramètres

chart_id

[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique courant.

pos

[in] Le numéro consécutif de l'objet selon le filtre indiqué selon le numéro de la sous-fenêtre et du type.

sub_window=-1

[in] Le numéro de la sous-fenêtre du graphique. 0 signifie une fenêtre principale du graphique, -1 signifie tous les sous-fenêtres du graphique, y compris une fenêtre principale.

type=-1

[in] Le type de l'objet. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_OBJECT. -1 signifie tous les types.

Valeur de Retour

Le nom de l'objet en cas de succès.

Note

La fonction utilise un appel synchrone, ce qui signifie que la fonction attend la fin de l'exécution de toutes les commandes présentes dans la queue de ce graphique avant cet appel. C'est pourquoi cette fonction peut être consommatrice en terme de temps. Cette caractéristique doit être prise en compte lors de l'utilisation d'un grand nombre d'objets sur un graphique.

Lors du changement de nom d'un objet graphique, deux événements sont générés, qui peuvent être traité dans les experts ou dans les indicateurs avec la fonction OnChartEvent() :