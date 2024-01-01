SendNotification

Envoie une notification aux terminaux mobiles dont l'ID MetaQuotes est spécifié dans l'onglet "Notifications".

bool SendNotification(

string text

);

Paramètres

text

[in] Le texte du message de la notification. La longueur du message ne doit pas être supérieure à 255 caractères.

Valeur de Retour

true si l'envoi de la notification à partir du terminal a été effectué avec succès, false sinon. La fonction GetLastError() peut retourner l'une des erreurs suivantes :

4515 — ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,

4516 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,

4517 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,

4518 — ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.

Note

Des limitations strictes sont imposées pour la fonction SendNotification() : pas plus de 2 appels par seconde et pas plus de 10 appels par minute. Le contrôle de la fréquence de l'utilisation est fait dynamiquement, et la fonction peut être bloquée en cas de violation.

La fonction SendMail() ne fonctionne pas dans le Testeur de Stratégie.

Exemple :