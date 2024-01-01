DocumentationSections
SendNotification

Envoie une notification aux terminaux mobiles dont l'ID MetaQuotes est spécifié dans l'onglet "Notifications".

bool  SendNotification(
   string  text          // le texte du message
   );

Paramètres

text

[in]   Le texte du message de la notification. La longueur du message ne doit pas être supérieure à 255 caractères.

Valeur de Retour

true si l'envoi de la notification à partir du terminal a été effectué avec succès, false sinon. La fonction GetLastError() peut retourner l'une des erreurs suivantes :

  • 4515 — ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,
  • 4516 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,
  • 4517 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,
  • 4518 — ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.

Note

Des limitations strictes sont imposées pour la fonction SendNotification() : pas plus de 2 appels par seconde et pas plus de 10 appels par minute. Le contrôle de la fréquence de l'utilisation est fait dynamiquement, et la fonction peut être bloquée en cas de violation.

La fonction SendMail() ne fonctionne pas dans le Testeur de Stratégie.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             SendNotification.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   MESSAGE   "Test Message"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- vérifie la permission d'envoyer des notifications dans le terminal
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send notifications");
      return;
     }
//--- envoie la notification
   ResetLastError();
   if(!SendNotification(MESSAGE))
      Print("SendNotification() failed. Error ",GetLastError());
  }