EventSetTimer

Indique au terminal de client que pour l'expert donné ou l'indicateur il est nécessaire de générer les événements de minuteur avec la périodicité indiquée.

bool EventSetTimer(

int seconds

);

Paramètres

seconds

[in] Le nombre de secondes définissant la périodicité de l'apparition des événements de minuteur.

La valeur rendue

En cas de l'exécution fructueuse rend true, autrement false.Pour la réception du code de l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().

Note

D'habitude, cette fonction doit être appelé de la fonction OnInit() ou dans le constructeur de la classe. Pour traiter les événements venant de minuteur, l'expert ou l'indicateur doit avoir la fonction OnTimer().

Chaque expert et chaque indicateur travaille avec le minuteur et reçoit les événements seulement de lui. A l'achèvement du travail du programme mql5 le minuteur est supprimé forcément, s'il était créé, mais n'était pas débrancher par la fonction EventKillTimer().

Pour chaque programme pas plus qu'un minuteur peut être lancé. Chaque programme MQL5 et chaque graphique a sa propre file d'attente d'événements, où sont ajoutés tous les nouveaux événements entrants. Si l'événementTimerse trouve déjà dans la file d'attente ou cet événement est en état du traitement, on ne met pas un nouvel événement Timer dans la file d'attente du programme mql5.