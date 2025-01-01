|
//--- macros utilisant les couleurs
#define XRGB(r,g,b) (0xFF000000|(uchar(r)<<16)|(uchar(g)<<8)|uchar(b))
#define GETRGB(clr) ((clr)&0xFFFFFF)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du script |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- définit la couleur des bougies baissières
Comment("Définit la couleur des bougies baissières");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,GetRandomColor());
ChartRedraw(); // met à jour le graphique immédiatement sans attendre un nouveau tick
Sleep(1000); // effectue une pause d'1 seconde pour voir les changements
//--- définit la couleur des bougies haussières
Comment("Définit la couleur des bougies haussières");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- définit la couleur d'arrière plan
Comment("Définit la couleur d'arrière plan");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- définit la couleur de la ligne Ask
Comment("Définit la couleur de la ligne Ask");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_ASK,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- définit la couleur de la ligne Bid
Comment("Définit la couleur de la ligne Bid");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- définit la couleur d'une barre baissière et du contour d'une bougie baissière
Comment("Définit la couleur d'une barre baissière et du contour d'une bougie baissière");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- définit la couleur de la ligne du graphique en courbre et des bougies Dojo
Comment("Définit la couleur de la ligne du graphique en courbre et des bougies Dojo");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- définit la couleur d'une barre haussière et du contour d'une bougie haussière
Comment("Définit la couleur d'une barre haussière et du contour d'une bougie haussière");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- définit la couleur des axes, des échelles et de la ligne OHLC
Comment("Définit la couleur des axes, des échelles et de la ligne OHLC");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- définit la couleur de la grille
Comment("Définit la couleur de la grille");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_GRID,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- définit la couleur du prix Last
Comment("Définit la couleur du prix Last");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_LAST,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- définit la couleur des niveaux des ordres Stop Loss et Take Profit
Comment("Définit la couleur des niveaux des ordres Stop Loss et Take Profit");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_STOP_LEVEL,GetRandomColor());
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- définit la couleur des volumes et des niveaux d'entrée sur le marché
Comment("Définit la couleur des volumes et des niveaux d'entrée sur le marché");
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_VOLUME,GetRandomColor());
ChartRedraw();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retourne une couleur générée aléatoirement |
//+------------------------------------------------------------------+
color GetRandomColor()
{
color clr=(color)GETRGB(XRGB(rand()%255,rand()%255,rand()%255));
return clr;
}