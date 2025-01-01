- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileCopy
Copie le fichier original d'un répertoire local ou commun à un autre fichier.
|
bool FileCopy(
Paramètres
src_file_name
[in] Le nom du fichier pour le copiage.
common_flag
[in] Le drapeau, déterminant l'endroit du fichier. Si common_flag=FILE_COMMON, le fichier se trouve dans le dossier commun de tous les terminaux de client \Terminal\Common\Files. Dans le cas contraire le fichier se trouve dans le dossier local (par exemple, common_flag=0).
dst_file_name
[in] Le nom de fichier de résultat.
mode_flags
[in] Les drapeaux de l'accès. Le paramètre peut contenir seulement 2 drapeaux: FILE_REWRITE et/ou FILE_COMMON - les autres drapeaux sont ignorés. Si le fichier existe déjà et le drapeau FILE_REWRITE n'a pas été spécifié, donc le fichier ne sera pas réécrit et la fonction rendra false.
La valeur rendue
En cas de l'échec la fonction rend false.
Note
Si un nouveau fichier existait, le copiage sera produit en fonction de la présence du drapeau FILE_REWRITE dans la valeur du paramètre mode_flags.
Exemple:
|
//---affichons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script