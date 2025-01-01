//---affichons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//--- les paramètres d'entrée

input string InpSrc="source.txt"; // la source

input string InpDst="destination.txt"; // la copie

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 ou UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- affichons le contenu de la source (il doit exister)

if(!FileDisplay(InpSrc))

return;

//--- vérifions, s'il y a déjà un fichier de la copie (ne doit pas être créé)

if(!FileDisplay(InpDst))

{

//--- le fichier de la copie n'existe pas, le copiage sans drapeau FILE_REWRITE (le copiage juste)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))

Print("File is copied!");

else

Print("File is not copied!");

}

else

{

//--- le fichier de la copie existe déjà, essaierons copier sans drapeau FILE_REWRITE (le copiage incorrect)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))

Print("File is copied!");

else

Print("File is not copied!");

//---le contenu du fichier InpDst sera le même

FileDisplay(InpDst);

//--- copions encore une fois avec le drapeau FILE_REWRITE (le copiage juste à l'existence du fichier)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,FILE_REWRITE))

Print("File is copied!");

else

Print("File is not copied!");

}

//--- ont reçu la copie du fichier InpSrc

FileDisplay(InpDst);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| la lecture du contenu du fichier |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FileDisplay(const string file_name)

{

//--- oblitérons la valeur de l'erreur

ResetLastError();

//--- ouvrons le fichier

int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- affichons le contenu d'un fichier dans une boucle

Print("+---------------------+");

PrintFormat("File name = %s",file_name);

while(!FileIsEnding(file_handle))

Print(FileReadString(file_handle));

Print("+---------------------+");

//--- fermons le fichier

FileClose(file_handle);

return(true);

}

//--- on n'a pas réussi à ouvrir le fichier

PrintFormat("%s is not opened, error = %d",file_name,GetLastError());

return(false);

}