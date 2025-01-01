- ChartApplyTemplate
ChartTimePriceToXY
Convertit les coordonnées du graphique de la représentation temps/prix pour les coordonnées selon les axes X et Y.
bool ChartTimePriceToXY(
Paramètres
chart_id
[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique actuel.
sub_window
[in] Le numéro de la sous-fenêtre du graphique. 0 signifie la fenêtre principale du graphique.
time
[in] La valeur Temps sur le graphique, en pixels sur l'axe X. Le point d'origine se trouve dans le coin supérieur gauche de la fenêtre principale du graphique.
price
[in] Le prix sur le graphique, en pixels sur l'axe Y. Le point d'origine se trouve dans le coin supérieur gauche de la fenêtre principale du graphique.
x
[out] La variable, où sera écrite la transformation du temps en coordonnée X.
y
[out] La variable, où sera écrite la transformation du prix en coordonnée Y.
Valeur de Retour
Retourne true en cas de l'exécution réussie, sinon false. Pour obtenir des informations sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError () .
Exemple :
#define BAR_NUMBER 0 // numéro de la barre dont nous obtenons le prix et l'heure
Voir aussi