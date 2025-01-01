- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
La réception de l'information de marché
Les fonctions pour la réception de l'information sur l'état du marché.
|
Fonction
|
Action
|
Rend le nombre accessible (choisi dans MarketWatch ou tous)des symboles
|
Vérifie si un symbole avec le nom spécifié existe
|
Rend le nom du symbole indiqué
|
Choisit le symbole dans la fenêtre MarketWatch ou enlève le symbole de la fenêtre
|
Vérifie le synchronismedes données selon le symbole indiqué dans le terminal avec les données sur le serveur commercial
|
Rend la valeur du type double du symbole indiqué pour la propriété correspondante
|
Rend la valeur du type entier (long, datetime, int ou bool) du symbole indiqué pour la propriété correspondante
|
Rend la valeur du type string du symbole indiqué pour la propriété correspondante
|
Возвращает коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера
|
Rend les valeurs courantes pour le symbole indiqué dans la variable du type MqlTick
|
Permet de recevoir le temps du début et le temps de la fin de la session de cotation indiquée pour le symbole et le jour de la semaine indiqués.
|
Permet de recevoir le temps du début et le temps de la fin de la session commerciale indiquée pour le symbole et le jour de la semaine indiqués.
|
Assure l'ouverture du profondeur de marché selon l'instrument indiqué, ainsi que produit la souscription sur la réception des avis du changement du profondeur de marché indiqué
|
Assure la clôture du profondeur de marché selon l'instrument, ainsi qui élimine la souscription sur la réception des avis du changement du profondeur de marché indiqué
|
Rend le tableau des structures du type MqlBookInfo, contenant les enregistrements du profondeur de marché du symbole indiqué