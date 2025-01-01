Choisit le symbole dans la fenêtre MarketWatch ou enlève le symbole de la fenêtre

Vérifie le synchronisme des données selon le symbole indiqué dans le terminal avec les données sur le serveur commercial

Rend la valeur du type double du symbole indiqué pour la propriété correspondante

Rend la valeur du type entier (long, datetime, int ou bool) du symbole indiqué pour la propriété correspondante

Rend la valeur du type string du symbole indiqué pour la propriété correspondante

Rend les valeurs courantes pour le symbole indiqué dans la variable du type MqlTick