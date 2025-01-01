DocumentationSections
Référence MQL5Information du Marché 

La réception de l'information de marché

Les fonctions pour la réception de l'information sur l'état du marché. 

Fonction

Action

SymbolsTotal

Rend le nombre accessible (choisi dans MarketWatch ou tous)des symboles

SymbolExist

Vérifie si un symbole avec le nom spécifié existe

SymbolName

Rend le nom du symbole indiqué

SymbolSelect

Choisit le symbole dans la fenêtre MarketWatch ou enlève le symbole de la fenêtre

SymbolIsSynchronized

Vérifie le synchronismedes données selon le symbole indiqué dans le terminal avec les données sur le serveur commercial

SymbolInfoDouble

Rend la valeur du type double du symbole indiqué pour la propriété correspondante

SymbolInfoInteger

Rend la valeur du type entier (long, datetime, int ou bool) du symbole indiqué pour la propriété correspondante

SymbolInfoString

Rend la valeur du type string du symbole indiqué pour la propriété correspondante

SymbolInfoMarginRate

Возвращает коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера

SymbolInfoTick

Rend les valeurs courantes pour le symbole indiqué dans la variable du type MqlTick

SymbolInfoSessionQuote

Permet de recevoir le temps du début et le temps de la fin de la session de cotation indiquée pour le symbole et le jour de la semaine indiqués.

SymbolInfoSessionTrade

Permet de recevoir le temps du début et le temps de la fin de la session commerciale indiquée pour le symbole et le jour de la semaine indiqués.

MarketBookAdd

Assure l'ouverture du profondeur de marché selon l'instrument indiqué, ainsi que produit la souscription sur la réception des avis du changement du profondeur de marché indiqué

MarketBookRelease

Assure la clôture du profondeur de marché selon l'instrument, ainsi qui élimine la souscription sur la réception des avis du changement du profondeur de marché indiqué

MarketBookGet

Rend le tableau des structures du type MqlBookInfo, contenant les enregistrements du profondeur de marché du symbole indiqué