- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathAbs
Retourne la valeur absolue du nombre donné.
|
double MathAbs(
Paramètres
value
[in] Le nombre pour lequel la valeur absolue sera calculée.
Valeur de Retour
La valeur de type double, supérieure ou égale à zéro.
Note
On peut utiliser la fonction fabs() au lieu de la fonction MathAbs().
Exemple :
|
//--- paramètres d'entrée