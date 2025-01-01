DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions MathématiquesMathAbs 

MathAbs

Retourne la valeur absolue du nombre donné.

double  MathAbs(
   double  value      // nombre
   );

Paramètres

value

[in]  Le nombre pour lequel la valeur absolue sera calculée.

Valeur de Retour

La valeur de type double, supérieure ou égale à zéro.

Note

On peut utiliser la fonction fabs() au lieu de la fonction MathAbs().

 

Exemple :

//--- paramètres d'entrée
input int      InpValue = -10;   // Enter any value here
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- récupère la valeur absolue du nombre donné en entrée
   uint abs_value=MathAbs(InpValue);
//--- écrit les valeurs dans le journal
   PrintFormat("The entered value %d received the value %u after using the MathAbs() function",InpValue,abs_value);
  }