Référence MQL5Variables Globales du TerminalGlobalVariableTime
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableTime
Rend le temps du dernier accès à la variable globale.
datetime GlobalVariableTime(
Paramètres
name
[in] Le nom de la variable globale.
La valeur rendue
Rend le temps du dernier accès à la variable indiquée globale. L'appel à la variable pour la valeur est aussi l'accès. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().
Note
Les variables globales existent dans le terminal de client les 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles se suppriment automatiquement.
Voir aussi