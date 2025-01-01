GlobalVariableTime

Rend le temps du dernier accès à la variable globale.

datetime GlobalVariableTime(

string name

);

Paramètres

name

[in] Le nom de la variable globale.

La valeur rendue

Rend le temps du dernier accès à la variable indiquée globale. L'appel à la variable pour la valeur est aussi l'accès. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().

Note

Les variables globales existent dans le terminal de client les 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles se suppriment automatiquement.

