//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- recevons le handle de l'indicateur actuel

long handle=ChartID();

string comm="";

if(handle>0) // en cas de succès, configurons supplémentairement

{

//--- désactivons l'autodéfilement

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- établissons l'alinéa du bord droit du graphique

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- affichons en forme des bougies

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- établir le mode de l'affichage des volumes de tick

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);



//--- préparons le texte pour la sortie dans Comment()

comm="Faisons défiler 10 barres à droite du début de l'histore";

//--- déduisons le commentaire

Comment(comm);

//--- faisons défiler 10 barres à droite du début de l'histore

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,10);

//--- recevons le numéro de la première barre affichée sur le graphique (le numérotage comme dans la série temporelle)

long first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

//--- ajoutons le symbole du transfert de la ligne

comm=comm+"\r

";

//--- completons le commentaire

comm=comm+"La première barre sur le graphique a le numéro"+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

//--- déduisons le commentaire

Comment(comm);

//--- attendons 5 secondes pour avoir le temps de voir comment avance le graphique

Sleep(5000);



//--- écrivons le texte du commentaire

comm=comm+"\r

"+"Faisons défiler 10 barres à gauche du bord droit du graphique";

Comment(comm);

//--- faisons défiler 10 barres à gauche du bord droit du graphique

ChartNavigate(handle,CHART_END,-10);

//--- recevons le numéro de la première barre affichée sur le graphique (le numérotage comme dans la série temporelle)

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"La première barre sur le graphique a le numéro"+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- attendons 5 secondes pour avoir le temps de voir comment avance le graphique

Sleep(5000);



//--- un nouveau bloc du défilement du graphique

comm=comm+"\r

"+"Faisons défiler 300 barres à droite du début de l'histore";

Comment(comm);

//--- faisons défiler 300 barres à droite du début de l'histore

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"La première barre sur le graphique a le numéro"+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- attendons 5 secondes pour avoir le temps de voir comment avance le graphique

Sleep(5000);



//--- un nouveau bloc du défilement du graphique

comm=comm+"\r

"+"Faisons défiler 300 barres à gauche du bord droit du graphique";

Comment(comm);

//--- faisons défiler 300 barres à gauche du bord droit du graphique

ChartNavigate(handle,CHART_END,-300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"La première barre sur le graphique a le numéro"+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

}

}