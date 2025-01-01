|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- recevons le handle de l'indicateur actuel
long handle=ChartID();
string comm="";
if(handle>0) // en cas de succès, configurons supplémentairement
{
//--- désactivons l'autodéfilement
ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
//--- établissons l'alinéa du bord droit du graphique
ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
//--- affichons en forme des bougies
ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
//--- établir le mode de l'affichage des volumes de tick
ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);
//--- préparons le texte pour la sortie dans Comment()
comm="Faisons défiler 10 barres à droite du début de l'histore";
//--- déduisons le commentaire
Comment(comm);
//--- faisons défiler 10 barres à droite du début de l'histore
ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,10);
//--- recevons le numéro de la première barre affichée sur le graphique (le numérotage comme dans la série temporelle)
long first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
//--- ajoutons le symbole du transfert de la ligne
comm=comm+"\r\n";
//--- completons le commentaire
comm=comm+"La première barre sur le graphique a le numéro"+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
//--- déduisons le commentaire
Comment(comm);
//--- attendons 5 secondes pour avoir le temps de voir comment avance le graphique
Sleep(5000);
//--- écrivons le texte du commentaire
comm=comm+"\r\n"+"Faisons défiler 10 barres à gauche du bord droit du graphique";
Comment(comm);
//--- faisons défiler 10 barres à gauche du bord droit du graphique
ChartNavigate(handle,CHART_END,-10);
//--- recevons le numéro de la première barre affichée sur le graphique (le numérotage comme dans la série temporelle)
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"La première barre sur le graphique a le numéro"+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
//--- attendons 5 secondes pour avoir le temps de voir comment avance le graphique
Sleep(5000);
//--- un nouveau bloc du défilement du graphique
comm=comm+"\r\n"+"Faisons défiler 300 barres à droite du début de l'histore";
Comment(comm);
//--- faisons défiler 300 barres à droite du début de l'histore
ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,300);
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"La première barre sur le graphique a le numéro"+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
//--- attendons 5 secondes pour avoir le temps de voir comment avance le graphique
Sleep(5000);
//--- un nouveau bloc du défilement du graphique
comm=comm+"\r\n"+"Faisons défiler 300 barres à gauche du bord droit du graphique";
Comment(comm);
//--- faisons défiler 300 barres à gauche du bord droit du graphique
ChartNavigate(handle,CHART_END,-300);
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"La première barre sur le graphique a le numéro"+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
}
}