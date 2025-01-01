- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringLen
Retourne le nombre de caractères dans la chaîne.
|
int StringLen(
Paramètres
string_value
[in] La chaîne de caractèresdont il faut calculer la longueur.
Valeur de Retour
Le nombre de symboles dans la chaîne de caractères, sans le zéro terminal.
Exemple :
|
void OnStart()
Voir aussi
StringBufferLen, StringTrimLeft, StringTrimRight, StringToCharArray, StringToShortArray