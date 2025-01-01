void OnStart()

{

//--- définit la chaîne de test

string text="123456789012345";

//--- calcule le nombre de caractères dans la chaîne

int str_len=StringLen(text);

//--- affiche la chaîne de caractères et son nombre de symboles dans le journal

PrintFormat("The StringLen() function returned the value of %d chars in string: '%s'", str_len, text);



/*

Résultat

The StringLen() function returned the value of 15 chars in string: '123456789012345'

*/

}