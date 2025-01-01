DocumentationSections
StringLen

Retourne le nombre de caractères dans la chaîne.

int  StringLen(
   string  string_value      // chaîne de caractères
   );

Paramètres

string_value

[in]  La chaîne de caractèresdont il faut calculer la longueur.

Valeur de Retour

Le nombre de symboles dans la chaîne de caractères, sans le zéro terminal.

Exemple :

void OnStart()
  {
//--- définit la chaîne de test
   string text="123456789012345";
//--- calcule le nombre de caractères dans la chaîne
   int str_len=StringLen(text);
//--- affiche la chaîne de caractères et son nombre de symboles dans le journal
   PrintFormat("The StringLen() function returned the value of %d chars in string: '%s'"str_lentext);
   
  /*
  Résultat
   The StringLen() function returned the value of 15 chars in string: '123456789012345'
  */
  }

Voir aussi

StringBufferLen, StringTrimLeft, StringTrimRight, StringToCharArray, StringToShortArray