Rend le handle de l'indicateur Alligator.

int  iAlligator(
   string              symbol,            // nom du symbole
   ENUM_TIMEFRAMES     period,            // période
   int                 jaw_period,        // période pour le calcul des mâchoires
   int                 jaw_shift,         // décalage horizontal des mâchoires
   int                 teeth_period,      // période pour le calcul des dents
   int                 teeth_shift,       // décalage horizontal des dents
   int                 lips_period,       // période pour le calcul des lèvres
   int                 lips_shift,        // décalage horizontal des lèvres
   ENUM_MA_METHOD      ma_method,         // type de lissage
   ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price      // type de prix ou handle
   );

Paramètres

symbol

[in]  Le nom symbolique de l'instrument dont les données devraient être utilisées pour calculer l'indicateur. NULL signifie le symbole actuel.

period

[in]  La valeur de la période peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES, 0 signifit le temps trame courant.

jaw_period

[in]  La période de la prise de moyenne de la ligne bleue (la mâchoire d'alligator).

jaw_shift

[in]  Le décalage de la ligne bleue par rapport au graphique du prix.

teeth_period

[in]   La période de la prise de moyenne de la ligne rouge (les dents d'alligator).

teeth_shift

[in]  Le déplacement de la ligne rouge par rapport au graphique du prix.

lips_period

[in]  La période de la prise de moyenne de la ligne verte (les lèvres d'alligator).

lips_shift

[in]   Le déplacement de la ligne verte par rapport au graphique du prix.

ma_method

[in]  La méthode  de la prise de moyenne.Peut être chacune des valeurs de l'énumération ENUM_MA_METHOD.

applied_price

[in]  Le prix utilisé. Peut être l'une des constantes de prix ENUM_APPLIED_PRICE ou le handle d'un autre indicateur.

La valeur rendue

Rend le handle de l'indicateur technique indiqué, en cas de l'échec rend INVALID_HANDLE. Pour la désallocation de la mémoire de l'ordinateur de l' indicateur non plus utilisé plus il y a la fonction IndicatorRelease(), auquelle est transmis le handle de cet indicateur.

Note

Les numéros des tampons: 0 - GATORJAW_LINE, 1 - GATORTEETH_LINE, 2 - GATORLIPS_LINE.

Exemple:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              Demo_iAlligator.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "L'indicateur montre comment il faut recevoir les données"
#property description "des tampons d'indicateur pour l'indicateur technique iAlligator."
#property description "Le symbole et le temps trame sur lequel l'indicateur est calculé,"
#property description "sont spécifiés par les paramètres symbol et period."
#property description "Le moyen de la création du handle est spécifié par le paramètre 'type' (le type de la fonction)."
#property description "Tous les autres paramètres comme dans l'Alligator standard."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3
//--- plot Jaws
#property indicator_label1  "Jaws"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot Teeth
#property indicator_label2  "Teeth"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- plot Lips
#property indicator_label3  "Lips"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrLime
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| L'énumération des moyens de la création du handle                |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iAlligator,        // utiliser iAlligator
   Call_IndicatorCreate    // utiliser IndicatorCreate
  };
//--- les paramètres d'entrée
input Creation             type=Call_iAlligator;   // le type de la fonction 
input string               symbol=" ";             // le symbole 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;  // le temps trame
input int                  jaw_period=13;          // la période pour la ligne des Mâchoires
input int                  jaw_shift=8;            // le décalage de la ligne des Mâchoires
input int                  teeth_period=8;         // la période pour la ligne des Dents
input int                  teeth_shift=5;          // le décalage de la ligne des Mâchoires
input int                  lips_period=5;          // la période pour la ligne des Lèvres
input int                  lips_shift=3;           // le décalage de la ligne des Lèvres
input ENUM_MA_METHOD       MA_method=MODE_SMMA;    // la méthode de la prise de moyenne des lignes de l'Alligator 
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_MEDIAN;// le type de prix utilisé pour le calcul de l'Alligator
//--- les tampons d'indicateur
double         JawsBuffer[];
double         TeethBuffer[];
double         LipsBuffer[];
//--- la variable pour stocker le handle de l'indicateur iAlligator
int    handle;
//--- la variable pour le stockage
string name=symbol;
//---le nom de l'indicateur sur le graphique
string short_name;
//--- stockerons le nombre de valeurs dans l'indicateur Alligator
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- le rattachement des tableaux aux tampons d'indicateur
   SetIndexBuffer(0,JawsBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,TeethBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,LipsBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- spécifions le décalage pour chaque ligne
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,jaw_shift);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,teeth_shift);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,lips_shift);
//--- définissons avec le symbole sur lequel l'indicateur est construit
   name=symbol;
//--- supprimons les espaces de la gauche et de la droite
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- si la longueur de la chaîne name est nulle après cela
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- prenons le symbole du graphique, où on a lancé l'indicateur
      name=_Symbol;
     }
//--- créons le handle de l'indicateur
   if(type==Call_iAlligator)
      handle=iAlligator(name,period,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,
                        teeth_shift,lips_period,lips_shift,MA_method,applied_price);
   else
     {
      //--- remplirons la structure par les valeurs des paramètres de l'indicateur
      MqlParam pars[8];
     //--- les périodes et les décalages des lignes de l'Alligator
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=jaw_period;
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=jaw_shift;
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=teeth_period;
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=teeth_shift;
      pars[4].type=TYPE_INT;
      pars[4].integer_value=lips_period;
      pars[5].type=TYPE_INT;
      pars[5].integer_value=lips_shift;
//---le type du lissage
      pars[6].type=TYPE_INT;
      pars[6].integer_value=MA_method;
//--- le type du prix
      pars[7].type=TYPE_INT;
      pars[7].integer_value=applied_price;
//--- créons le handle
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ALLIGATOR,8,pars);
     }
//--- si on n'a pas réussi à créer le handle
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- informons sur l'échec et déduisons le numéro de l'erreur
      PrintFormat("On n'a pas réussi à créer le handle de l'indicateur iAlligator pour la paire %s/%s, le code de l'erreur %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- le travail de l'indicateur est terminé avant terme
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- montrons sur quelle paire le symbole/temps trame a été calculé l'indicateur Alligator
   short_name=StringFormat("iAlligator(%s/%s, %d,%d,%d,%d,%d,%d)",name,EnumToString(period),
                           jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- l'exécution normale de l'initialisation de l'indicateur    
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- le nombre de valeurs copiées de l'indicateur iAlligator
   int values_to_copy;
//--- apprenons le nombre de valeurs calculées dans l'indicateur
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() a rendu %d, le code de l'erreur %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- si c'est un premier lancement des calculs de notre indicateur ou a changé le nombre de valeurs dans l'indicateur iAlligator
//--- ou s'il est nécessaire de calculer l'indicateur pour deux ou plus de barres (cela signifie que quelque chose a changé dans l'histoire)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- si le tableau JawsBuffer est plus grand, que les valeurs dans l'indicateur iAlligator sur la paire symbol/period, copions pas tout 
      //--- autrement copions moins que la taille des tampons d'indicateur
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- signifie que notre indicateur est calculé non pour la première fois et dès le moment du dernier appel OnCalculate())
      //--- pour le calcul a été ajouté pas plus d'une barre
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- remplissons les tableaux par les valeurs de l'indicateur Alligator
//--- si FillArraysFromBuffer a rendu false, signifie que les données ne sont pas prêts - terminons le travail
   if(!FillArraysFromBuffers(JawsBuffer,jaw_shift,TeethBuffer,teeth_shift,LipsBuffer,lips_shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- formerons le message
   string comm=StringFormat("%s ==>  a été mise à jour des valeurs de l'indicateur %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- déduisons le message de service sur le graphique
   Comment(comm);
//--- retiendrons le nombre de valeurs dans l'indicateur Alligator
   bars_calculated=calculated;
//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant
   return(rates_total);
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remplissons les tampons d'indicateur de l'indicateur iAlligator  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &jaws_buffer[],  // le tampon d'indicateur pour la ligne des Mâchoires 
                           int j_shift,            // le décalage de la ligne des Mâchoires
                           double &teeth_buffer[], // le tampon d'indicateur pour la ligne des Dents
                           int t_shift,            // le décalage de la ligne des Dents
                           double &lips_buffer[],  // le tampon d'indicateur pour la ligne des Lèvres
                           int l_shift,            // le décalage de la ligne des Lèvres
                           int ind_handle,         // le handle de l'indicateur iAlligator
                           int amount              // le nombre de valeurs copiées
                           )
  {
//--- oblitérons le code de l'erreur
   ResetLastError();
//--- remplissons la partie du tableau JawsBuffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,-j_shift,amount,jaws_buffer)<0)
     {
      //--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
      PrintFormat("On n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iAlligator, le code de l'erreur %d",GetLastError());
      //--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
      return(false);
     }
 
//--- remplissons la partie du tableau TeethBuffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 1
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,-t_shift,amount,teeth_buffer)<0)
     {
      //--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
      PrintFormat("On n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iAlligator, le code de l'erreur %d",GetLastError());
      //--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
      return(false);
     }
 
//--- remplissons la partie du tableau LipsBuffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 2
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-l_shift,amount,lips_buffer)<0)
     {
      //--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
      PrintFormat("On n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iAlligator, le code de l'erreur %d",GetLastError());
      //--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
      return(false);
     }
//--- tout a réussi
   return(true);
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- effaçons le graphique à la suppression de l'indicateur
   Comment("");
  }