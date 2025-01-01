PositionsTotal

Retourne le nombre de positions ouvertes.

int PositionsTotal();

Valeur de Retour

Valeur du type int.

Note

Pour le "netting" des positions (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING et ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), seule une position peut exister pour un même symbole à tout moment. Cette position est le résultat d'une ou plusieurs transactions. Ne confondez pas les positions avec les ordres en attente valides, qui sont également affichés dans l'onglet Trading de la fenêtre Boîte à Outils.

Si les positions individuelles sont autorisées (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), plusieurs positions peuvent être ouvertes pour un même symbole.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- récupère et affiche le nombre de positions ouvertes sur le compte dans le journal

int total=PositionsTotal();

Print("Number of open positions on account: ", total);

/*

résultat :

Number of open positions on account: 2

*/

}

Voir également

PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Propriétés d'une Position