- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Retourne la valeur de la propriété correspondante de l'environnement du programme mql5.
|
double TerminalInfoDouble(
Paramètres
property_id
[in] L'identificateur de la propriété demandée. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE.
Valeur de Retour
Une valeur de type double.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+