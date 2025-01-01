DXShaderTexturesSet

Définit les textures du shader.

bool DXShaderTexturesSet(

int shader,

const int& textures[]

);

Paramètres

shader

[in] Handle du shader créé avec DXShaderCreate().

textures[]

[in] Tableau de handles de textures créés avec DXTextureCreate().

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

La taille du tableau de textures doit être égale au nombre d'objets Texture2D déclarés dans le code du shader.