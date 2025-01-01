Référence MQL5Utilisation de DirectXDXShaderTexturesSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderTexturesSet
Définit les textures du shader.
|
bool DXShaderTexturesSet(
Paramètres
shader
[in] Handle du shader créé avec DXShaderCreate().
textures[]
[in] Tableau de handles de textures créés avec DXTextureCreate().
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().
Note
La taille du tableau de textures doit être égale au nombre d'objets Texture2D déclarés dans le code du shader.