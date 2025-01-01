- Direction d'Indexation dans les Tableaux, Buffers et Séries de Données
IndicatorParameters
A partir du handle spécifié, retourne le nombre de paramètres d'entrée de l'indicateur, ainsi que les valeurs et les types des paramètres.
int IndicatorParameters(
Parameters
indicator_handle
[in] Le handle de l'indicateur, pour lequel vous devez connaître le nombre de paramètres sur lequel il est calculé.
indicator_type
[out] Une variable du type ENUM_INDICATOR, dans laquelle le type de l'indicateur sera écrit.
parameters[]
[out] Un tableau dynamique pour recevoir les valeurs de type MqlParam, dans lequel la liste des paramètres de l'indicateur seront écrits. La taille du tableau est retournée par la fonction IndicatorParameters().
Valeur de Retour
Le nombre de paramètres d'entrées de l'indicateur avec le handle spécifié. En cas d'erreur, retourne -1. Pour plus de détails sur l'erreur, appelez la fonction GetLastError().
Exemple :
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi