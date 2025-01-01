IndicatorParameters

A partir du handle spécifié, retourne le nombre de paramètres d'entrée de l'indicateur, ainsi que les valeurs et les types des paramètres.

int IndicatorParameters(

int indicator_handle,

ENUM_INDICATOR& indicator_type,

MqlParam& parameters[]

);

Parameters

indicator_handle

[in] Le handle de l'indicateur, pour lequel vous devez connaître le nombre de paramètres sur lequel il est calculé.

indicator_type

[out] Une variable du type ENUM_INDICATOR, dans laquelle le type de l'indicateur sera écrit.

parameters[]

[out] Un tableau dynamique pour recevoir les valeurs de type MqlParam, dans lequel la liste des paramètres de l'indicateur seront écrits. La taille du tableau est retournée par la fonction IndicatorParameters().

Valeur de Retour

Le nombre de paramètres d'entrées de l'indicateur avec le handle spécifié. En cas d'erreur, retourne -1. Pour plus de détails sur l'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{



//--- Le nombre de fenêtres sur le graphique (au moins une fenêtre principale est toujours présente)

int windows=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

//--- Parcours les fenêtres du graphique

for(int w=0;w<windows;w++)

{

//--- Le nombre d'indicateurs dans cette fenêtre/sous-fenêtre

int total=ChartIndicatorsTotal(0,w);

//--- Prends tous les indicateurs dans la fenêtre

for(int i=0;i<total;i++)

{

//--- Retourne le nom court de l'indicateur

string name=ChartIndicatorName(0,w,i);

//--- Retourne le handle de l'indicateur

int handle=ChartIndicatorGet(0,w,name);

//--- Ajoute au journal

PrintFormat("Fenêtre=%d, indicateur #%d, handle=%d",w,i,handle);

//---

MqlParam parameters[];

ENUM_INDICATOR indicator_type;

int params=IndicatorParameters(handle,indicator_type,parameters);

//--- L'en-tête du message

string par_info="Nom court "+name+", type "

+EnumToString(ENUM_INDICATOR(indicator_type))+"\r

";

//---

for(int p=0;p<params;p++)

{

par_info+=StringFormat("paramètre %d: type=%s, long_value=%d, double_value=%G,string_value=%s\r

",

p,

EnumToString((ENUM_DATATYPE)parameters[p].type),

parameters[p].integer_value,

parameters[p].double_value,

parameters[p].string_value

);

}

Print(par_info);

}

//--- Fini pour tous les indicateurs dans la fenêtre

}

//---

}

Voir aussi

ChartIndicatorGet()