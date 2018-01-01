CalendarValueById

Retourne la description de la valeur d'un évènement par son identifiant.

bool CalendarValueById(

ulong value_id,

MqlCalendarValue& value

);

Paramètres

value_id

[in] Identifiant de la valeur de l'évènement.

value

[out] Variable de type MqlCalendarValue pour retourner la description de l'évènement. Voir l'exemple de gestion des événements du calendrier.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon retourne false. Pour obtenir des informations sur une erreur, appelez la fonction GetLastError(). Erreurs possibles :

4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (erreur générale d'exécution),

5402 — ERR_CALENDAR_NO_DATA (pays non trouvé),

5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (limite de temps de traitement de la requête atteinte).

Note

La structure MqlCalendarValue fournit des méthodes pour vérifier et définir les valeurs des champs actual_value, forecast_value, prev_value et revised_prev_value. Si aucune valeur n'est spécifiée, le champ stocke LONG_MIN (-9223372036854775808).

Veuillez noter que les valeurs stockées dans ces champs sont multipliées par un million. Cela signifie que lorsque vous recevez des valeurs dans MqlCalendarValue à l'aide des fonctions CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent et CalendarValueLast, vous devez vérifier si les valeurs des champs sont égales à LONG_MIN ; si une valeur est spécifiée dans un champ, vous devez diviser la valeur par 1 000 000 afin d'obtenir la valeur. Une autre méthode pour obtenir les valeurs consiste à vérifier et à obtenir des valeurs en utilisant les fonctions de la structure MqlCalendarValue.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de lancement du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- code du pays pour le Japon (ISO 3166-1 Alpha-2)

string japan_code="JP";

//--- définit les limites de l'intervalle duquel l'évènement est pris

datetime date_from=D'01.01.2018'; // prends tous les évènements depuis 2018

datetime date_to=0; // 0 signifie tous les évènements connus, incluant ceux qui ne se sont pas encore produits

//--- récupère toutes les valeurs des évènements du Japon

MqlCalendarValue values[];

int values_count=CalendarValueHistory(values,date_from,date_to,japan_code);

//--- déplacement parmi les valeurs détectées

if(values_count>0)

{

PrintFormat("Nombre de valeurs pour les évènements du Japon : %d",values_count);

//--- suppression de toutes les valeurs "vides" (actual_value==-9223372036854775808)

for(int i=values_count-1;i>=0;i--)

{

if(values[i].actual_value==-9223372036854775808)

ArrayRemove(values,i,1);

}

PrintFormat("Nombre de valeurs après la suppression des valeurs vides : %d",ArraySize(values));

}

else

{

PrintFormat("Echec de l'obtention des évènements pour le code de pays %s, erreur %d",

japan_code,GetLastError());

//--- fin prématurée du script

return;

}

//--- ne conserve que 10 valeurs dans le tableau values[]

if(ArraySize(values)>10)

{

PrintFormat("Réduit la liste des valeurs à 10 et les affiche");

ArrayRemove(values,0,ArraySize(values)-10);

}

ArrayPrint(values);



//--- affichons maintenant comment récupérer la description de la valeur d'un évènement à partir du value_id connu

for(int i=0;i<ArraySize(values);i++)

{

MqlCalendarValue value;

CalendarValueById(values[i].id,value);

PrintFormat("%d : value_id=%d valeur=%d impact=%s",

i,values[i].id,value.actual_value,EnumToString(ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT(value.impact_type)));

}

//---

}

/*

Résultat :

Nombre de valeurs pour les évènements du Japon : 1734

Nombre de valeurs après la suppression des valeurs vides : 1017

Réduit la liste des valeurs à 10 et les affiche

[id] [id_evenement] [date_heure] [période][révision] [valeur_actuelle][valeur_prec] [val_prec_révisée] [valeur_prévue] [type_impact] [réservé]

[0] 56500 392030004 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00 0 900000 600000 -9223372036854775808 500000 1 0

[1] 56501 392030005 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00 0 700000 700000 -9223372036854775808 700000 0 0

[2] 56502 392030006 2019.03.28 23:30:00 2019.03.01 00:00:00 0 1100000 1100000 -9223372036854775808 900000 1 0

[3] 56544 392030007 2019.03.28 23:30:00 2019.02.01 00:00:00 0 2300000 2500000 -9223372036854775808 2200000 2 0

[4] 56556 392050002 2019.03.28 23:30:00 2019.02.01 00:00:00 0 1630000 1630000 1610000 1620000 1 0

[5] 55887 392020003 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 0 400000 600000 -9223372036854775808 1300000 2 0

[6] 55888 392020004 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 0 -1800000 -3300000 -9223372036854775808 -2000000 1 0

[7] 55889 392020002 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 0 200000 -2300000 -1800000 300000 2 0

[8] 55948 392020006 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 1 1400000 -3400000 -9223372036854775808 -300000 1 0

[9] 55949 392020007 2019.03.28 23:50:00 2019.02.01 00:00:00 1 -1000000 300000 -9223372036854775808 -100000 2 0

Affiche les données succintes des valeurs des évènements à partir de value_id

0 : value_id=56500 valeur=900000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

1 : value_id=56501 valeur=700000 impact=CALENDAR_IMPACT_NA

2 : value_id=56502 valeur=1100000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

3 : value_id=56544 valeur=2300000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

4 : value_id=56556 valeur=1630000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

5 : value_id=55887 valeur=400000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

6 : value_id=55888 valeur=-1800000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

7 : value_id=55889 valeur=200000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

8 : value_id=55948 valeur=1400000 impact=CALENDAR_IMPACT_POSITIVE

9 : value_id=55949 valeur=-1000000 impact=CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE

*/

Voir aussi

CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent, CalendarValueLast