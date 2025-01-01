- CustomSymbolCreate
- CustomSymbolDelete
- CustomSymbolSetInteger
- CustomSymbolSetDouble
- CustomSymbolSetString
- CustomSymbolSetMarginRate
- CustomSymbolSetSessionQuote
- CustomSymbolSetSessionTrade
- CustomRatesDelete
- CustomRatesReplace
- CustomRatesUpdate
- CustomTicksAdd
- CustomTicksDelete
- CustomTicksReplace
- CustomBookAdd
Symboles personnalisés
Fonctions permettant de de créer et de modifier les propriétés d'un symbole personnalisé.
Lors de la connection du terminal à un certain serveur de trades, un utilisateur peut travailler avec des séries temporelles des symboles financiers fournins par un courtier. Les symboles financiers disponibles sont affichés sous forme de liste dans la fenêtre du Market Watch. Un groupe séparé de fonctions permet de récupérer les données des propriétés du symbole, des mises à jour des sessions de trading et du market depth.
Le groupe de fonctions décrites dans cette section permet de créer des symboles personnalisés. Pour cela, les utilisateurs utiliser les symboles existants du serveur de trades, des fichiers texte ou des sources de données externes.
|
Fonction
|
Action
|
Crée un symbole personnalisé avec le nom spécifié dans le groupe spécifié
|
Supprime un symbole personnalisé ayant le nom spécifié
|
Assigne une valeur de type integer à la propriété d'un symbole personnalisé
|
Assigne une valeur de type réel à la propriété d'un symbole personnalisé
|
Assigne une valeur de type string à la propriété d'un symbole personnalisé
|
Définit les taux de marge suivant le type et la direction de l'ordre pour un symbole personnalisé
|
Définit les heures de début et de fin de la session de cotation spécifiée pour le symbole et le jour de la semaine spécifiés
|
Définit les heures de début et de fin de la session de cotation spécifiée pour le symbole et le jour de la semaine spécifiés
|
Supprime toutes les barres de l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié
|
Remplace tout l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié avec les données du tableau de données de type MqlRates
|
Ajoute des barres manquantes dans l'historique du symbole personnalisé et remplace les données existantes avec celles du tableau de données de type MqlRates
|
Adds data from an array of the MqlTick type to the price history of a custom symbol. The custom symbol must be selected in the Market Watch window
|
Supprime tous les ticks de l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié
|
Remplace tout l'historique des prix du symbole personnalisé dans l'intervalle de temps spécifié avec les données du tableau de données de type MqlTick
|
Passe le statut du Depth of Market pour un symbole personnalisé