Symboles personnalisés

Fonctions permettant de de créer et de modifier les propriétés d'un symbole personnalisé.

Lors de la connection du terminal à un certain serveur de trades, un utilisateur peut travailler avec des séries temporelles des symboles financiers fournins par un courtier. Les symboles financiers disponibles sont affichés sous forme de liste dans la fenêtre du Market Watch. Un groupe séparé de fonctions permet de récupérer les données des propriétés du symbole, des mises à jour des sessions de trading et du market depth.

Le groupe de fonctions décrites dans cette section permet de créer des symboles personnalisés. Pour cela, les utilisateurs utiliser les symboles existants du serveur de trades, des fichiers texte ou des sources de données externes.