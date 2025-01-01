PlotIndexSetDouble

Spécifie la valeur de la propriété correspondante de la ligne correspondante de l'indicateur. La propriété de l'indicateur doit être du type double.

bool PlotIndexSetDouble(

int plot_index,

int prop_id,

double prop_value

);

Paramètres

plot_index

[in] L'index de la construction graphique

prop_id

[in] L'identificateur de la propriété de l'indicateur. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE.

prop_value

[in] La valeur de la propriété.

La valeur rendue

En cas de l'exécution réussie rend true, dans le cas contraire rend false.