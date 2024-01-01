|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomSymbolSetInteger.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // nom du symbole personnalisé
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // nom du groupe dans lequel le symbole personnalisé sera créé
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // nom d'un symbole qui servira de base au symbole personnalisé à créer
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- obtient le code d'erreur lors de la création d'un symbole personnalisé
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- si le code d'erreur est différent de 0 (symbole créé avec succès) et pas 5304 (le symbole a déjà été créé) - on sort
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- récupère et affiche dans le journal les propriétés du symbole sur lequel le symbole personnalisé est basé
//--- (mode de trading, niveau d'installation de l'ordre Stop et distance de gel des opérations de trading)
ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION origin_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_EXEMODE);
int origin_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
int origin_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);
PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
" Deal execution mode: %s\n Stops Level: %d\n Freeze Level: %d",
CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,
StringSubstr(EnumToString(origin_exe_mode), 23), origin_stops_level, origin_freeze_level);
//--- définit les autres valeurs pour les propriétés du symbole personnalisé
ResetLastError();
bool res=true;
res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_EXEMODE, SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET);
res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, 10);
res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, 3);
//--- s'il y a eu une erreur lors de la définition d'une des propriétés, affiche un message correspondant dans le journal
if(!res)
Print("CustomSymbolSetInteger() failed. Error ", GetLastError());
//--- récupère et affiche dans le journal les propriétés modifiées du symbole personnalisé
//--- (mode de trading, niveau d'installation de l'ordre Stop et distance de gel des opérations de trading)
ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION custom_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_EXEMODE);
int custom_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
int custom_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);
PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
" Deal execution mode: %s\n Stops Level: %d\n Freeze Level: %d",
CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN,
StringSubstr(EnumToString(custom_exe_mode), 23), custom_stops_level, custom_freeze_level);
//--- affiche une infobulle sur les touches de fin de script dans le commentaire du graphique
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- attend que la touche Echap ou Suppr soit appuyée pour sortir de la boucle sans fin
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- lors de l'appui sur la touche Suppr, le symbole personnalisé est supprimé
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- efface le graphique avant de sortir
Comment("");
/*
résultat :
The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:
Deal execution mode: INSTANT
Stops Level: 0
Freeze Level: 0
Custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD':
Deal execution mode: MARKET
Stops Level: 10
Freeze Level: 3
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crée un symbole personnalisé, retourne un code d'erreur |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- définit le nom du symbole à partir duquel le symbole personnalisé sera construit
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- si le symbole personnalisé n'a pas pu être créé et que le code de l'erreur n'est pas 5304, rapporte cette erreur dans le journal
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- succès
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Supprime un symbole personnalisé |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- cache le symbole de la fenêtre du Market Watch
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- en cas d'échec de la suppression du symbole personnalisé, rapporte cette erreur dans le journal et retourne 'false'
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- succès
return(true);
}