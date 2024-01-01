DocumentationSections
CustomSymbolSetInteger

Assigne une valeur de type integer à la propriété d'un symbole personnalisé.

bool  CustomSymbolSetInteger(
   const string              symbol_name,      // nom du symbole
   ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER  property_id,      // identifiant de la propriété
   long                      property_value    // valeur de la propriété
   );

Paramètres

symbol_name

[in]  Nom du symbole personnalisé.

property_id

[in]  Identifiant de la propriété du symbole. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER.

property_value

[in]  Une variable de type long contenant la valeur de la propriété.

Valeur de Retour

true — en cas de succès — false sinon. Pour obtenir des informations sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError().

Note

L'historique 1 minute et par ticks du symbole personnalisé est complétement supprimé si l'une de ces propriétés est changée dans la spécification du symbole :

  • SYMBOL_CHART_MODE — type du prix pour la construction des barres (Bid ou Last)
  • SYMBOL_DIGITS — nombre de chiffres après la virgule pour l'affichage du prix

Après avoir supprimé l'historique du symbole personnalisé, le terminal tente de créer un nouvel historique en utilisant les propriétés mises à jour. La même chose se produit lorsque les propriétés du symbole personnalisé sont changées manuellement.

 

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       CustomSymbolSetInteger.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"  // nom du symbole personnalisé
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"        // nom du groupe dans lequel le symbole personnalisé sera créé
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()       // nom d'un symbole qui servira de base au symbole personnalisé à créer
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtient le code d'erreur lors de la création d'un symbole personnalisé
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- si le code d'erreur est différent de 0 (symbole créé avec succès) et pas 5304 (le symbole a déjà été créé) - on sort
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
      
//--- récupère et affiche dans le journal les propriétés du symbole sur lequel le symbole personnalisé est basé
//--- (mode de trading, niveau d'installation de l'ordre Stop et distance de gel des opérations de trading)
   ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION origin_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINSYMBOL_TRADE_EXEMODE);
   int origin_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINSYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
   int origin_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINSYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);
   
   PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
               "  Deal execution mode: %s\n  Stops Level: %d\n  Freeze Level: %d",
               CUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME,
               StringSubstr(EnumToString(origin_exe_mode), 23), origin_stops_levelorigin_freeze_level);
   
//--- définit les autres valeurs pour les propriétés du symbole personnalisé
   ResetLastError();
   bool res=true;
   res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_TRADE_EXEMODESYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET);
   res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL10);
   res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL3);
 
//--- s'il y a eu une erreur lors de la définition d'une des propriétés, affiche un message correspondant dans le journal
   if(!res)
      Print("CustomSymbolSetInteger() failed. Error "GetLastError());
   
//--- récupère et affiche dans le journal les propriétés modifiées du symbole personnalisé
//--- (mode de trading, niveau d'installation de l'ordre Stop et distance de gel des opérations de trading)
   ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION custom_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_TRADE_EXEMODE);
   int custom_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
   int custom_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);
   
   PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
               "  Deal execution mode: %s\n  Stops Level: %d\n  Freeze Level: %d",
               CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_ORIGIN
               StringSubstr(EnumToString(custom_exe_mode), 23), custom_stops_levelcustom_freeze_level);
   
//--- affiche une infobulle sur les touches de fin de script dans le commentaire du graphique
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
 
//--- attend que la touche Echap ou Suppr soit appuyée pour sortir de la boucle sans fin
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- lors de l'appui sur la touche Suppr, le symbole personnalisé est supprimé
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- efface le graphique avant de sortir
   Comment("");
   /*
   résultat :
   The 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created:
     Deal execution modeINSTANT
     Stops Level0
     Freeze Level0
   Custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD':
     Deal execution modeMARKET
     Stops Level10
     Freeze Level3
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crée un symbole personnalisé, retourne un code d'erreur          |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- définit le nom du symbole à partir duquel le symbole personnalisé sera construit
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- si le symbole personnalisé n'a pas pu être créé et que le code de l'erreur n'est pas 5304, rapporte cette erreur dans le journal
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- succès
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Supprime un symbole personnalisé                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- cache le symbole de la fenêtre du Market Watch
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- en cas d'échec de la suppression du symbole personnalisé, rapporte cette erreur dans le journal et retourne 'false'
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- succès
   return(true);
  }

 

Voir aussi

SymbolInfoInteger