#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // nom du symbole personnalisé

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // nom du groupe dans lequel le symbole personnalisé sera créé

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // nom d'un symbole qui servira de base au symbole personnalisé à créer



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtient le code d'erreur lors de la création d'un symbole personnalisé

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- si le code d'erreur est différent de 0 (symbole créé avec succès) et pas 5304 (le symbole a déjà été créé) - on sort

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- récupère et affiche dans le journal les propriétés du symbole sur lequel le symbole personnalisé est basé

//--- (mode de trading, niveau d'installation de l'ordre Stop et distance de gel des opérations de trading)

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION origin_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_EXEMODE);

int origin_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

int origin_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);



PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:

"+

" Deal execution mode: %s

Stops Level: %d

Freeze Level: %d",

CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,

StringSubstr(EnumToString(origin_exe_mode), 23), origin_stops_level, origin_freeze_level);



//--- définit les autres valeurs pour les propriétés du symbole personnalisé

ResetLastError();

bool res=true;

res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_EXEMODE, SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET);

res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, 10);

res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, 3);



//--- s'il y a eu une erreur lors de la définition d'une des propriétés, affiche un message correspondant dans le journal

if(!res)

Print("CustomSymbolSetInteger() failed. Error ", GetLastError());



//--- récupère et affiche dans le journal les propriétés modifiées du symbole personnalisé

//--- (mode de trading, niveau d'installation de l'ordre Stop et distance de gel des opérations de trading)

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION custom_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_EXEMODE);

int custom_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

int custom_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);



PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':

"+

" Deal execution mode: %s

Stops Level: %d

Freeze Level: %d",

CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN,

StringSubstr(EnumToString(custom_exe_mode), 23), custom_stops_level, custom_freeze_level);



//--- affiche une infobulle sur les touches de fin de script dans le commentaire du graphique

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));



//--- attend que la touche Echap ou Suppr soit appuyée pour sortir de la boucle sans fin

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- lors de l'appui sur la touche Suppr, le symbole personnalisé est supprimé

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- efface le graphique avant de sortir

Comment("");

/*

résultat :

The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:

Deal execution mode: INSTANT

Stops Level: 0

Freeze Level: 0

Custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD':

Deal execution mode: MARKET

Stops Level: 10

Freeze Level: 3

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crée un symbole personnalisé, retourne un code d'erreur |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- définit le nom du symbole à partir duquel le symbole personnalisé sera construit

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- si le symbole personnalisé n'a pas pu être créé et que le code de l'erreur n'est pas 5304, rapporte cette erreur dans le journal

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- succès

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Supprime un symbole personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- cache le symbole de la fenêtre du Market Watch

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- en cas d'échec de la suppression du symbole personnalisé, rapporte cette erreur dans le journal et retourne 'false'

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- succès

return(true);

}