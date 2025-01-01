DocumentationSections
StringInit

Initialise la chaîne par les symboles indiqués et assure la grandeur indiquée de la chaîne.

bool  StringInit(
   string&   string_var,       // chaîne pour l'initialisation
   int       new_len=0,        // longueur demandée de la chaîne après l'initialisation
   ushort    character=0       // symbole par lequel la chaîne sera rempli
   );

Paramètres

string_var

[in][out]  La chaîne, qui doit  être initialisée ou déinitialisé.

new_len=0

[in] La longueur de la chaîne après l'initialisation. Si la longueur est=0, elle déinitialise la chaîne, c'est-à-dire, le buffer de la chaîne est dégagé  et l'adresse du buffer se met au zéro.

character=0

[in]  Le symbole pour le remplissage de la chaîne.

La valeur rendue

En cas de l'exécution fructueuse rend true, autrement false. Pour la réception du code de l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().

Note

Si character=0 et la grandeur new_len>0, le buffer de la chaîne de la longueur indiquée sera distribué et sera rempli par les zéros. La longueur de la chaîne sera égale au zéro, parce que tout le buffer sera rempli par les terminateurs de la chaîne.

Exemple:

void OnStart()
  {
//---
   string str;
   StringInit(str,200,0);
   Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ",
         StringBufferLen(str),"  StringLen(str) = ",StringLen(str));
  }
 /*  Résultat
  str = : StringBufferLen(str) = 200   StringLen(str) = 0
 */

Voir aussi

StringBufferLen, StringLen