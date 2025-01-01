//+------------------------------------------------------------------+

//| Noyau OpenCL |

//+------------------------------------------------------------------+

const string

cl_src=

//--- par défaut certains GPU ne supportent pas les doubles

//--- la directive cl_khr_fp64 est utilisée pour permettre un travail avec des doubles

"#pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64 : enable \r

"

//--- fonction du noyau OpenCL

"__kernel void Test_GPU(__global double *data, \r

"

" const int N, \r

"

" const int total_arrays) \r

"

" { \r

"

" uint kernel_index=get_global_id(0); \r

"

" if (kernel_index>total_arrays) return; \r

"

" uint local_start_offset=kernel_index*N; \r

"

" for(int i=0; i<N; i++) \r

"

" { \r

"

" data[i+local_start_offset] *= 2.0; \r

"

" } \r

"

" } \r

";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_CPU |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Test_CPU(double &data[],const int N,const int id,const int total_arrays)

{

//--- vérifie la taille du tableau

if(ArraySize(data)==0) return(false);

//--- vérifie l'index du tableau

if(id>total_arrays) return(false);

//--- calcule le décalage pour un tableau avec l'index id

int local_start_offset=id*N;

//--- multiplie les éléments par 2

for(int i=0; i<N; i++)

{

data[i+local_start_offset]*=2.0;

}

retourne vrai;

}

//---

#define ARRAY_SIZE 100 // taille du tableau

#define TOTAL_ARRAYS 5 // tableaux totaux

//--- Handles OpenCL

int cl_ctx; // Handle du contexte OpenCL

int cl_prg; // Handle du programme OpenCL

int cl_krn; // Handle du noyay OpenCL

int cl_mem; // Handle du buffer OpenCL

//---

double DataArray1[]; // tableau de données pour le calcul du CPU

double DataArray2[]; // tableau de données pour le calcul du GPU

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart()

{

//--- initialisation des objets OpenCL

//--- création du contexte OpenCL

if((cl_ctx=CLContextCreate())==INVALID_HANDLE)

{

Print("OpenCL not found. Erreur=",GetLastError());

return(1);

}

//--- création du programme OpenCL

if((cl_prg=CLProgramCreate(cl_ctx,cl_src))==INVALID_HANDLE)

{

CLContextFree(cl_ctx);

Print("Le programme OpenCL crée a échoué. Erreur=",GetLastError());

return(1);

}

//--- créer le noyau OpenCL

if((cl_krn=CLKernelCreate(cl_prg,"Test_GPU"))==INVALID_HANDLE)

{

CLProgramFree(cl_prg);

CLContextFree(cl_ctx);

Print("Le noyau OpenCL crée a échoué. Erreur=",GetLastError());

return(1);

}

//--- créer un OpenCL buffer

if((cl_mem=CLBufferCreate(cl_ctx,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS*sizeof(double),CL_MEM_READ_WRITE))==INVALID_HANDLE)

{

CLKernelFree(cl_krn);

CLProgramFree(cl_prg);

CLContextFree(cl_ctx);

Print("L'OpenCL buffer crée a échoué. Erreur=",GetLastError());

return(1);

}

//--- définir les paramêtres du noyau OpenCL

CLSetKernelArgMem(cl_krn,0,cl_mem);

CLSetKernelArg(cl_krn,1,ARRAY_SIZE);

CLSetKernelArg(cl_krn,2,TOTAL_ARRAYS);

//--- préparer des tableaux de données

ArrayResize(DataArray1,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);

ArrayResize(DataArray2,ARRAY_SIZE*TOTAL_ARRAYS);

//--- compléter des tableaux de données

for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)

{

//--- calcule le décalage pour un tableau journalier

uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;

//--- préparer le tableau avec index j

for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)

{

//--- compléter les tableaux avec la fonction MathCos(i+j);

DataArray1[i+local_offset]=MathCos(i+j);

DataArray2[i+local_offset]=MathCos(i+j);

}

};

//--- calcul du test CPU

for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)

{

//--- calcul du tableau avec l'indice j

Test_CPU(DataArray1,ARRAY_SIZE,j,TOTAL_ARRAYS);

}

//--- préparer les paramètres CLExecute

uint offset[]={0};

//--- taille globale du travail

uint work[]={TOTAL_ARRAYS};

//--- écrit des données sur l'OpenCL buffer

CLBufferWrite(cl_mem,DataArray2);

//---exécuter le noyau OpenCL

CLExecute(cl_krn,1,offset,work);

//--- lit des données sur l'OpenCL buffer

CLBufferRead(cl_mem,DataArray2);

//--- erreur totale

double total_error=0;

//--- comparer les résultats et calculer l'erreur

for(int j=0; j<TOTAL_ARRAYS; j++)

{

//--- calcule le décalage pour un tableau journalier

uint local_offset=j*ARRAY_SIZE;

//--- comparer les résultats

for(int i=0; i<ARRAY_SIZE; i++)

{

double v1=DataArray1[i+local_offset];

double v2=DataArray2[i+local_offset];

double delta=MathAbs(v2-v1);

total_error+=delta;

//--- montrer les premiers et les derniers tableaux

if((j==0) || (j==TOTAL_ARRAYS-1))

PrintFormat("array %d of %d, element [%d]: %f, %f, [error]=%f",j+1,TOTAL_ARRAYS,i,v1,v2,delta);

}

}

PrintFormat("Total error: %f",total_error);

//--- supprimer des objets OpenCL

//--- OpenCL buffer gratuit

CLBufferFree(cl_mem);

//--- sans noyau OpenCL

CLKernelFree(cl_krn);

//--- sans programme OpenCL

CLProgramFree(cl_prg);

//--- sans contexte OpenCL

CLContextFree(cl_ctx);

//---

retourne(0);

}