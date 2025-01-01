DocumentationSections
TerminalInfoString

La fonction retourne la valeur de la propriété correspondante de l'environnement de programme mql5. La propriété doit être du type string

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // identificateur de la propriété
   );

Paramètres

property_id

[in] Identificateur de la propriété.  Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

Valeur de retour

Une valeur de type string.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- récupère le système d'exploitation et les informations du terminal
   string os_ver  = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION);      // user's OS
   string name    = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME);            // terminal name
   string path    = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH);            // folder the terminal is launched from
   string data    = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);       // folder for storing the terminal data
   string common  = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // common folder for all client terminals installed on the computer
 
//--- envoie dans le journal les données obtenues
   PrintFormat("OS: %s\nTerminal: %s\n- Path: %s\n- Data path: %s\n- Common Data path: %s"os_vernamepathdatacommon);
   /*
   OSWindows 10 build 19045
   TerminalMetaTrader 5
   - PathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Data pathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Common Data pathC:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
   */
  }