La fonction retourne la valeur de la propriété correspondante de l'environnement de programme mql5. La propriété doit être du type string
string TerminalInfoString(
Paramètres
property_id
[in] Identificateur de la propriété. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.
Valeur de retour
Une valeur de type string.
Exemple :
