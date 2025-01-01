TerminalInfoString

La fonction retourne la valeur de la propriété correspondante de l'environnement de programme mql5. La propriété doit être du type string

string TerminalInfoString(

int property_id

);

Paramètres

property_id

[in] Identificateur de la propriété. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

Valeur de retour

Une valeur de type string.

Exemple :