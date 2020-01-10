- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
copy_rates_range
Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 dans la plage de dates spécifiée.
|
copy_rates_range(
Paramètres
symbol
[in] Nom de l'instrument financier, par exemple, "EURUSD". Paramètre non nommé requis.
timeframe
[in] Période pour laquelle les barres sont demandées. Défini par une valeur de l'énumération TIMEFRAME. Paramètre sans nom requis.
date_from
[in] Date à partir de laquelle les barres sont demandées. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Les barres avec l'heure d'ouverture >= date_from sont retournées. Paramètre non nommé requis.
date_to
[in] Date jusqu'à laquelle les barres sont demandées. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Les barres avec l'heure d'ouverture <= date_to sont renvoyées. Paramètre non nommé requis.
Valeur de Retour
Renvoie les barres sous forme de tableau numpy avec les colonnes nommées time, open, high, low, close, tick_volume, spread et real_volume. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().
Note
Voir la fonction CopyRates() pour plus d'informations.
Le terminal MetaTrader 5 fournit des barres uniquement dans l'historique disponible pour un utilisateur sur les graphiques. Le nombre de barres disponibles pour les utilisateurs est défini dans le paramètre "Max. Max. barres dans le graphique".
Lors de la création de l'objet 'datetime', Python utilise le fuseau horaire local, tandis que MetaTrader 5 stocke l'heure d'ouverture des ticks et des barres dans le fuseau horaire UTC (sans décalage). Par conséquent, 'datetime' doit être créé en temps UTC pour exécuter des fonctions qui utilisent le temps. Les données reçues du terminal MetaTrader 5 sont en heure UTC.
Exemple :
|
from datetime import datetime
Voir aussi
CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range