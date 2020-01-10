copy_rates_range

Retourne les barres du terminal MetaTrader 5 dans la plage de dates spécifiée.

copy_rates_range(

symbol,

timeframe,

date_from,

date_to

)

Paramètres

symbol

[in] Nom de l'instrument financier, par exemple, "EURUSD". Paramètre non nommé requis.

timeframe

[in] Période pour laquelle les barres sont demandées. Défini par une valeur de l'énumération TIMEFRAME. Paramètre sans nom requis.

date_from

[in] Date à partir de laquelle les barres sont demandées. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Les barres avec l'heure d'ouverture >= date_from sont retournées. Paramètre non nommé requis.

date_to

[in] Date jusqu'à laquelle les barres sont demandées. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Les barres avec l'heure d'ouverture <= date_to sont renvoyées. Paramètre non nommé requis.

Valeur de Retour

Renvoie les barres sous forme de tableau numpy avec les colonnes nommées time, open, high, low, close, tick_volume, spread et real_volume. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().

Note

Voir la fonction CopyRates() pour plus d'informations.

Le terminal MetaTrader 5 fournit des barres uniquement dans l'historique disponible pour un utilisateur sur les graphiques. Le nombre de barres disponibles pour les utilisateurs est défini dans le paramètre "Max. Max. barres dans le graphique".

Lors de la création de l'objet 'datetime', Python utilise le fuseau horaire local, tandis que MetaTrader 5 stocke l'heure d'ouverture des ticks et des barres dans le fuseau horaire UTC (sans décalage). Par conséquent, 'datetime' doit être créé en temps UTC pour exécuter des fonctions qui utilisent le temps. Les données reçues du terminal MetaTrader 5 sont en heure UTC.

Exemple :

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# importe le module 'pandas' pour afficher les données obtenues sous forme tabulaire

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # nombre de colonnes à afficher

pd.set_option('display.width', 1500) # largeur max d'affichage de la table

# importe le module pytz pour travailler avec le fuseau horaire

import pytz



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() a échoué, code d'erreur=",mt5.last_error())

quit()



# définit le fuseau horaire sur UTC

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

# crée des objets 'datetime' dans le fuseau horaire UTC pour éviter l'implémentation d'un décalage de fuseau horaire local

utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

utc_to = datetime(2020, 1, 11, hour = 13, tzinfo=timezone)

# récupère des barres de USDJPY M5 dans l'intervalle 2020.01.10 00:00 - 2020.01.11 13:00 dans le fuseau horaire UTC

rates = mt5.copy_rates_range("USDJPY", mt5.TIMEFRAME_M5, utc_from, utc_to)



# fermeture de la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()



# affiche chaque élément des données obtenues sur une nouvelle ligne

print("Affiche les données brutes obtenues")

counter=0

for rate in rates:

counter+=1

if counter<=10:

print(rate)



# crée le DataFrame à partir des données obtenues

rates_frame = pd.DataFrame(rates)

# convertit le temps en secondes au format 'datetime'

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')



# affiche les données

print("

Affiche les données sous forme de tableau")

print(rates_frame.head(10))



Résultat :

Auteur du package MetaTrader5 : MetaQuotes Software Corp.

Version du package MetaTrader5 : 5.0.29



Affiche les données brutes obtenues

(1578614400, 109.513, 109.527, 109.505, 109.521, 43, 2, 0)

(1578614700, 109.521, 109.549, 109.518, 109.543, 215, 8, 0)

(1578615000, 109.543, 109.543, 109.466, 109.505, 98, 10, 0)

(1578615300, 109.504, 109.534, 109.502, 109.517, 155, 8, 0)

(1578615600, 109.517, 109.539, 109.513, 109.527, 71, 4, 0)

(1578615900, 109.526, 109.537, 109.484, 109.52, 106, 9, 0)

(1578616200, 109.52, 109.524, 109.508, 109.51, 205, 7, 0)

(1578616500, 109.51, 109.51, 109.491, 109.496, 44, 8, 0)

(1578616800, 109.496, 109.509, 109.487, 109.5, 85, 5, 0)

(1578617100, 109.5, 109.504, 109.487, 109.489, 82, 7, 0)



Afficher les données sous forme de tableau

time open high low close tick_volume spread real_volume

0 2020-01-10 00:00:00 109.513 109.527 109.505 109.521 43 2 0

1 2020-01-10 00:05:00 109.521 109.549 109.518 109.543 215 8 0

2 2020-01-10 00:10:00 109.543 109.543 109.466 109.505 98 10 0

3 2020-01-10 00:15:00 109.504 109.534 109.502 109.517 155 8 0

4 2020-01-10 00:20:00 109.517 109.539 109.513 109.527 71 4 0

5 2020-01-10 00:25:00 109.526 109.537 109.484 109.520 106 9 0

6 2020-01-10 00:30:00 109.520 109.524 109.508 109.510 205 7 0

7 2020-01-10 00:35:00 109.510 109.510 109.491 109.496 44 8 0

8 2020-01-10 00:40:00 109.496 109.509 109.487 109.500 85 5 0

9 2020-01-10 00:45:00 109.500 109.504 109.487 109.489 82 7 0

Voir aussi

CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range