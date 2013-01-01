- FileSelectDialog
FileDelete
Supprime le fichier indiqué dans le dossier local du terminal de client.
|
bool FileDelete(
Paramètres
file_name
[in] Le nom du fichier.
common_flag=0
[in] Le drapeau, déterminant l'endroit du fichier. Si common_flag=FILE_COMMON, le fichier se trouve dans le dossier commun de tous les terminaux de client \Terminal\Common\Files. Dans le cas contraire le fichier se trouve dans le dossier local.
La valeur rendue
En cas de l'échec la fonction rend false.
Note
On contrôle strictement le travail avec les fichiers dans la langue MQL5 pour des raisons de sécurité. Les fichiers, avec lesquels on mène des opérations de fichier par les moyens de la langue MQL5, ne peuvent pas se trouver en dehors du sandbox de fichier".
Supprime le fichier indiqué dans le dossier local du terminal de client (MQL5\Files ou MQL5\Tester\Files en cas du test). Si common_flag=FILE_COMMON est indiqué, la fonction supprime le fichier du dossier total de tous les terminaux de client.
Exemple:
|
//--- affichons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script