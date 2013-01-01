//--- affichons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//---la date pour les anciens fichiers

input datetime InpFilesDate=D'2013.01.01 00:00';

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name; // la variable pour stocker les noms des fichiers

string filter="*.txt"; // le filtre pour rechercher les fichiers

datetime create_date; // la date de la création du fichier

string files[]; // la liste des noms des fichiers

int def_size=25; // la taille du tableau par défaut

int size=0; // le nombre de fichiers

//--- allouons la mémoire pour un tableau

ArrayResize(files,def_size);

//--- la réception du handle de la recherche dans la racine du dossier local

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name);

//--- vérifions, si la fonction FileFindFirst() a travaillé avec succès

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- trions les fichiers dans le cycle

do

{

files[size]=file_name;

//--- augmentons la taille du tableau

size++;

if(size==def_size)

{

def_size+=25;

ArrayResize(files,def_size);

}

//--- oblitérons la valeur de l'erreur

ResetLastError();

//---recevrons la date de la création du fichier

create_date=(datetime)FileGetInteger(file_name,FILE_CREATE_DATE,false);

//--- vérifions si le fichier est ancien

if(create_date<InpFilesDate)

{

PrintFormat("Le fichier %s est supprimé!",file_name);

//--- supprimons un ancien fichier

FileDelete(file_name);

}

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- fermons le handle de la recherche

FileFindClose(search_handle);

}

else

{

Print("Files not found!");

return;

}

//--- vérifions quels fichiers sont restés

PrintFormat("Les résultats:");

for(int i=0;i<size;i++)

{

if(FileIsExist(files[i]))

PrintFormat("Le fichier %s existe!",files[i]);

else

PrintFormat("Le fichier %s est supprimé!",files[i]);

}

}