#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- dessin des numéros

#property indicator_label1 "Numeration"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 CLR_NONE

//--- buffers de l'indicateur

double NumerationBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mapping des buffers de l'indicateur

SetIndexBuffer(0,NumerationBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- définit l'indexation du buffer comme les timeseries

ArraySetAsSeries(NumerationBuffer,true);

//--- définit la précision d'affichage dans DataWindow

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);

//--- comment le nom du tableau de l'indicateur est affiché dans DataWindow

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Bar #");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'itération de l'indicateur personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- nous stockerons l'heure d'ouverture de la barre zéro courante

static datetime currentBarTimeOpen=0;

//--- renverse l'accès au tableau time[] - mettons le comme dans les timeseries

ArraySetAsSeries(time,true);

//--- Si l'heure de la barre zéro diffère de celle stockée

if(currentBarTimeOpen!=time[0])

{

//--- énumère toutes les barres depuis la barre courante jusqu'au début du graphique

for(int i=rates_total-1;i>=0;i--) NumerationBuffer[i]=i;

currentBarTimeOpen=time[0];

}

//--- retourne la valeur de prev_calculated pour le prochain appel

return(rates_total);

}