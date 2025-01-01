- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArraySetAsSeries
La fonction définit le flag AS_SERIES d'un tableau dynamique, et ses éléments seront indexés comme pour les timeseries.
|
bool ArraySetAsSeries(
Paramètres
array[]
[in][out] Tableau numérique à modifier.
flag
[in] Direction d'indexation du tableau.
Valeur de Retour
La fonction retourne true en cas de succès, sinon - false.
Note
Le flag AS_SERIES ne peut pas être défini pour les tableaux à plusieurs dimensions ou pour les tableaux statiques (tableaux dont la taille entre crochets est définit au moment de la compilation). L'indexation des timeseries diffère de celle d'un tableau classique car les éléments des timeseries sont indexés depuis la fin vers le début (du plus récent au plus ancien).
Exemple : Indicateur affichant le numéro des barres
|
#property indicator_chart_window
Voir aussi