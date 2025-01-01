DocumentationSections
Référence MQL5Utilisation d'OpenCLCLProgramFree 

CLProgramFree

Supprime le programme OpenCL.

void  CLProgramFree(
   int  program     // le handle sur l'objet OpenCL
   );

Paramètres

program

[in]  Le handle de l'objet OpenCL.

La valeur rendue

Non. En cas de l'erreur intérieure change la valeur _LastError. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().