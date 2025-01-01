OrderGetTicket

Retourne le ticket de l'ordre correspondant et sélectionne automatiquement l'ordre pour pouvoir l'utiliser ensuite avec les fonctions.

ulong OrderGetTicket(

int index

);

Parameters

index

[in] Numéro de l'ordre dans la liste des ordres en cours.

Valeur de Retour

Valeur de type ulong. Si la fonction échoue, retourne 0.

Note

Ne confondez pas les ordres en attente en cours avec les positions, qui sont également affichées dans l'onglet Trading de la fenêtre Boîte à Outils. Un ordre est une demande (ou requête) d'effectuer une transaction, tandis qu'une position est le résultat de l'une ou plusieurs transactions.

Pour le "netting" des positions (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING et ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), seule une position peut exister pour un même symbole à tout moment. Cette position est le résultat d'une ou plusieurs transactions. Ne confondez pas les positions avec les ordres en attente valides, qui sont également affichés dans l'onglet Trading de la fenêtre Boîte à Outils.

Si les positions individuelles sont autorisées (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), plusieurs positions peuvent être ouvertes pour un même symbole.

La fonction OrderGetTicket() copie les données d'une position dans l'environnement du programme et les appels ultérieurs à OrderGetDouble(), OrderGetInteger() et OrderGetString() retournent les données copiées auparavant. Cela signifie que l'ordre lui-même peut ne plus exister (ou que son prix d'ouverture, son Stop Loss, son Take Profit ou son expiration a changé), mais que les données de cet ordres sont toujours accessibles. Pour être sûr d'utiliser les données à jour d'un ordre, il est recommandé d'appeler OrderGetTicket() juste avant son utilisation.

Exemple :

void OnStart()

{

//--- variables pour retourner les valeurs des propriétés de l'ordre

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

string symbol;

string type;

long order_magic;

long positionID;

//--- nombre d'ordres en attente en cours

uint total=OrdersTotal();

//--- parcours les ordres dans une boucle

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- retourne le ticket de l'ordre par sa position dans la liste

if((ticket=OrderGetTicket(i))>0)

{

//--- retourne les propriétés de l'ordre

open_price =OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup =(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP);

symbol =OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

order_magic =OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);

positionID =OrderGetInteger(ORDER_POSITION_ID);

initial_volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);

type =EnumToString(ENUM_ORDER_TYPE(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)));

//--- prépare et affiche les informations de l'ordre

printf("#ticket %d %s %G %s à %G a été établie à %s",

ticket, // ticket de l'ordre

type, // type

initial_volume, // volume placé

symbol, // symbole

open_price, // prix d'ouverture spécifié

TimeToString(time_setup)// heure du placement de l'ordre

);

}

}

//---

}

Voir également

OrdersTotal(), OrderSelect(), OrderGetInteger()