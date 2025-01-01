//--- paramètres d'entrée

input int InpPeriod = 10; // période de calcul de la moyenne mobile

input ENUM_MA_METHOD InpMethod = MODE_SMA; // méthode de calcul de la moyenne mobile

input ENUM_APPLIED_PRICE InpPrice = PRICE_CLOSE; // prix de calcul de la moyenne mobile



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- si la période de moyenne mobile est inférieure à 1, alors la valeur par défaut (10) est utilisée

int period=(InpPeriod<1 ? 10 : InpPeriod);

//--- crée le handle de l'indicateur de moyenne mobile

int handle=iMA(Symbol(),Period(),period,0,InpMethod,InpPrice);

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Failed to create the Moving Average indicator handle. Error ",GetLastError());

return;

}

//--- récupère le prix Bid (Offre) actuel

double bid=0;

ResetLastError();

if(!SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID,bid))

{

Print("Failed to get Bid price. Error ",GetLastError());

return;

}

//--- récupère la valeur de la moyenne mobile de la barre actuelle

double array[1];

int copied=CopyBuffer(handle,0,0,1,array);

if(copied!=1)

{

Print("Failed to get Moving Average data. Error ",GetLastError());

return;

}

//--- récupère le prix le plus élevé des deux (prix Bid et valeur de la moyenne mobile) et affiche les données résultantes dans le journal

double max_price=MathMax(bid,array[0]);

PrintFormat("Bid: %.*f, Moving Average: %.*f, highest price of the two: %.*f",_Digits,bid,_Digits,array[0],_Digits,max_price);

PrintFormat("Bid price %s moving average",(bid>array[0] ? "higher" : bid<array[0] ? "lower" : "equal to"));

}