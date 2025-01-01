- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathMax
Retourne la valeur maximale des deux valeurs numériques données.
|
double MathMax(
Paramètres
value1
[in] La première valeur numérique.
value2
[in] La deuxième valeur numérique.
Valeur de Retour
Le plus grand de deux nombres.
Note
On peut utiliser la fonction fmax()au lieu de la fonction MathMax(). Les fonctions fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin() peuvent travailler avec les types entiers sans transformation au type double.
Si des paramètres de types différents sont donnés, le paramètre du type le plus bas est converti automatiquement vers le type principal. Le type de la valeur retournée correspond au type principal.
Si les paramètres donnés sont de même type, aucune conversion n'est effectuée.
Exemple :
|
//--- paramètres d'entrée