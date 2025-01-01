DocumentationSections
SignalInfoSetInteger

Définit la valeur de la propriété de type integer des paramètres de copie du signal.

bool  SignalInfoSetInteger(
   ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER     property_id,     // identifiant de la propriété 
   long                         value            // nouvelle valeur
   );

Paramètres

property_id

[in]  Identifiant des paramètres de copie du signal. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER.

value

[in]  La valeur de la propriété des paramètres de copie du signal.

Valeur de Retour

Retourne vrai si la propriété a été modifiée, sinon retourne faux. Pour en savoir plus au sujet de l'erreur, appeller la fonction GetLastError().