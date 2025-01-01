- FileSelectDialog
FileMove
Déplace le fichier du dossier local ou total à un autre dossier.
bool FileMove(
Paramètres
src_file_name
[in] Le nom du fichier pour le déplacement/la renomination.
common_flag
[in] Le drapeau, déterminant l'endroit du fichier. Si common_flag=FILE_COMMON, le fichier se trouve dans le dossier commun de tous les terminaux de client \Terminal\Common\Files. Dans le cas contraire le fichier se trouve dans le dossier local (common_flag=0).
dst_file_name
[in] Le nom de fichier de résultat.
mode_flags
[in] Les drapeaux de l'accès. Le paramètre peut contenir seulement 2 drapeaux: FILE_REWRITE et/ou FILE_COMMON - les autres drapeaux sont ignorés. Si le fichier existe déjà et le drapeau FILE_REWRITE, n'a pas été spécifié, donc le fichier ne sera pas réécrit et la fonction rendra false.
La valeur rendue
En cas de l'échec la fonction rend false.
Note
On contrôle strictement le travail avec les fichiers dans la langue MQL5 pour des raisons de sécurité. Les fichiers, avec lesquels on mène des opérations de fichier par les moyens de la langue MQL5, ne peuvent pas se trouver en dehors du sandbox de fichier".
Si un nouveau fichier existait, le copiage sera produit en fonction de la présence du drapeau FILE_REWRITE dans la valeur du paramètre mode_flags.
Exemple:
