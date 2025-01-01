DocumentationSections
Référence MQL5Utilisation des Evènements 

Le travail avec les événements

Les fonctions pour le travail avec les événements d'utilisateur et les événements du minuteur. Sauf ces fonctions il y a des fonctions spéciales pour le traitement des événements prédéterminés.

Fonction

Action

EventSetMillisecondTimer

Lance le générateur des événements de la minuterie d'une haute permission avec la période moins 1 seconde pour un graphique courant

EventSetTimer

Lance le générateur des événements du minuteur avec la périodicité indiquée pour le graphique courant

EventKillTimer

Arrête sur le graphique courant la génération des événements selon le minuteur

EventChartCustom

Génère l'événement d'utilisateur pour le graphique indiqué

