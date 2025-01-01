Le travail avec les événements

Les fonctions pour le travail avec les événements d'utilisateur et les événements du minuteur. Sauf ces fonctions il y a des fonctions spéciales pour le traitement des événements prédéterminés.

Fonction Action EventSetMillisecondTimer Lance le générateur des événements de la minuterie d'une haute permission avec la période moins 1 seconde pour un graphique courant EventSetTimer Lance le générateur des événements du minuteur avec la périodicité indiquée pour le graphique courant EventKillTimer Arrête sur le graphique courant la génération des événements selon le minuteur EventChartCustom Génère l'événement d'utilisateur pour le graphique indiqué

Voir aussi

Les types des événements du graphique