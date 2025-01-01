Référence MQL5Utilisation des Evènements
Le travail avec les événements
Les fonctions pour le travail avec les événements d'utilisateur et les événements du minuteur. Sauf ces fonctions il y a des fonctions spéciales pour le traitement des événements prédéterminés.
|
Fonction
|
Action
|
Lance le générateur des événements de la minuterie d'une haute permission avec la période moins 1 seconde pour un graphique courant
|
Lance le générateur des événements du minuteur avec la périodicité indiquée pour le graphique courant
|
Arrête sur le graphique courant la génération des événements selon le minuteur
|
Génère l'événement d'utilisateur pour le graphique indiqué
Voir aussi