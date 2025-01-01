DocumentationSections
Référence MQL5 Fonctions de Conversion 

La conversion des données

Le groupe des fonctions assurant la conversion des données d'un format aux données d'un autre format.

Il faut marquer spécialement la fonction NormalizeDouble(), qui assure l'exactitude demandée de la représentation du prix. Dans les opérations commerciales on ne peut pas utiliser les prix non normalisés, si l'exactitude dépasse les prix demandés par le serveur commercial même sur un signe.

Fonction

Action

CharToString

La conversion du code de symbole dans une chaîne d'un symbole

DoubleToString

La conversion de la valeur numérique à la chaîne de texte avec l'exactitude indiquée

EnumToString

La conversion de la valeur d'un transfert de n'importe quel type dans une chaîne

NormalizeDouble

L'arrondissement du nombre de la virgule flottante à l'exactitude indiquée

StringToDouble

La conversion de la chaîne, contenant la représentation symbolique du nombre, dans le nombre du type double

StringToInteger

La conversion de la chaîne, contenant la représentation symbolique du nombre, dans le nombre du type long

StringToTime

La conversion de la chaîne, contenant le temps et/ou la date dans le format "yyyy.mm.dd [hh:mi]", dans le nombre du type datetime

TimeToString

La conversion de la valeur, contenant le temps en secondes, passé après le 01.01.1970, à la chaîne du format "yyyy.mm.dd hh:mi"

IntegerToString

La conversion de la valeur du type entier à la chaîne de la longueur indiquée

ShortToString

La conversion du code de symbole (unicode)à la chaîne d'un symbole

ShortArrayToString

Copie la partie du tableau dans la chaîne

StringToShortArray

Copie la chaîne par un symbole à l'endroit spécifié du tableau du type ushort

CharArrayToString

Convertit le code de symbole (ansi) à la chaîne d'un symbole

StringToCharArray

Copie par un symbole la chaîne convertie de Unicode à ANSI à l'endroit spécifié du tableau du type uchar

CharArrayToStruct

Copie un tableau d'éléments de type uchar dans une structure POD

StructToCharArray

Copie la structure POD dans un tableau d'éléments de type uchar

ColorToARGB

Convertit le type color en type uint pour recevoir la représentation ARGB de la couleur.

ColorToString

Convertit la valeur de la couleur à la chaîne du type "R,G,B"

StringToColor

Convertit la chaîne du type "R,G,B" ou la chaîne, contenant le nom de la couleur, à la valeur du type color

StringFormat

Convertit le nombre à la chaîne conformément au format spécifié

