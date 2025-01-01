CharToString La conversion du code de symbole dans une chaîne d'un symbole

DoubleToString La conversion de la valeur numérique à la chaîne de texte avec l'exactitude indiquée

EnumToString La conversion de la valeur d'un transfert de n'importe quel type dans une chaîne

NormalizeDouble L'arrondissement du nombre de la virgule flottante à l'exactitude indiquée

StringToDouble La conversion de la chaîne, contenant la représentation symbolique du nombre, dans le nombre du type double

StringToInteger La conversion de la chaîne, contenant la représentation symbolique du nombre, dans le nombre du type long

StringToTime La conversion de la chaîne, contenant le temps et/ou la date dans le format "yyyy.mm.dd [hh:mi]", dans le nombre du type datetime

TimeToString La conversion de la valeur, contenant le temps en secondes, passé après le 01.01.1970, à la chaîne du format "yyyy.mm.dd hh:mi"

IntegerToString La conversion de la valeur du type entier à la chaîne de la longueur indiquée

ShortToString La conversion du code de symbole (unicode)à la chaîne d'un symbole

ShortArrayToString Copie la partie du tableau dans la chaîne

StringToShortArray Copie la chaîne par un symbole à l'endroit spécifié du tableau du type ushort

CharArrayToString Convertit le code de symbole (ansi) à la chaîne d'un symbole

StringToCharArray Copie par un symbole la chaîne convertie de Unicode à ANSI à l'endroit spécifié du tableau du type uchar

CharArrayToStruct Copie un tableau d'éléments de type uchar dans une structure POD

StructToCharArray Copie la structure POD dans un tableau d'éléments de type uchar

ColorToARGB Convertit le type color en type uint pour recevoir la représentation ARGB de la couleur.

ColorToString Convertit la valeur de la couleur à la chaîne du type "R,G,B"

StringToColor Convertit la chaîne du type "R,G,B" ou la chaîne, contenant le nom de la couleur, à la valeur du type color