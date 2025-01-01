- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
La conversion des données
Le groupe des fonctions assurant la conversion des données d'un format aux données d'un autre format.
Il faut marquer spécialement la fonction NormalizeDouble(), qui assure l'exactitude demandée de la représentation du prix. Dans les opérations commerciales on ne peut pas utiliser les prix non normalisés, si l'exactitude dépasse les prix demandés par le serveur commercial même sur un signe.
|
Fonction
|
Action
|
La conversion du code de symbole dans une chaîne d'un symbole
|
La conversion de la valeur numérique à la chaîne de texte avec l'exactitude indiquée
|
La conversion de la valeur d'un transfert de n'importe quel type dans une chaîne
|
L'arrondissement du nombre de la virgule flottante à l'exactitude indiquée
|
La conversion de la chaîne, contenant la représentation symbolique du nombre, dans le nombre du type double
|
La conversion de la chaîne, contenant la représentation symbolique du nombre, dans le nombre du type long
|
La conversion de la chaîne, contenant le temps et/ou la date dans le format "yyyy.mm.dd [hh:mi]", dans le nombre du type datetime
|
La conversion de la valeur, contenant le temps en secondes, passé après le 01.01.1970, à la chaîne du format "yyyy.mm.dd hh:mi"
|
La conversion de la valeur du type entier à la chaîne de la longueur indiquée
|
La conversion du code de symbole (unicode)à la chaîne d'un symbole
|
Copie la partie du tableau dans la chaîne
|
Copie la chaîne par un symbole à l'endroit spécifié du tableau du type ushort
|
Convertit le code de symbole (ansi) à la chaîne d'un symbole
|
Copie par un symbole la chaîne convertie de Unicode à ANSI à l'endroit spécifié du tableau du type uchar
|
Copie un tableau d'éléments de type uchar dans une structure POD
|
Copie la structure POD dans un tableau d'éléments de type uchar
|
Convertit le type color en type uint pour recevoir la représentation ARGB de la couleur.
|
Convertit la valeur de la couleur à la chaîne du type "R,G,B"
|
Convertit la chaîne du type "R,G,B" ou la chaîne, contenant le nom de la couleur, à la valeur du type color
|
Convertit le nombre à la chaîne conformément au format spécifié
