#property description "Exemple d'utilisation de la fonction CalendarValueLastByEvent"

#property description " pour suivre la publication du rapport des Emplois Non Agricoles."

#property description "Pour cela, récupère l'identifiant du changement courant"

#property description " de la base de données du Calendrier. Utilise ensuite cet identifiant pour ne récupérer"

#property description " que les nouveaux évènements via le timer"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- crée le timer

EventSetTimer(60);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de désinitialisation de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- détruit le timer

EventKillTimer();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction tick de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction Timer |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//--- Identifiant de changement de la base de données du Calendrier

static ulong calendar_change_id=0;

//--- attribut de 1er lancement

static bool first=true;

//--- identifiant de l'évènement

static ulong event_id=0;

//--- nom de l'évènement

static string event_name=NULL;

//--- tableau de valeurs des évènements

MqlCalendarValue values[];

//--- effecture l'initialisation - récupère le calendar_change_id courant

if(first)

{

MqlCalendarEvent events[];

//--- code du pays pour les USA (ISO 3166-1 Alpha-2)

string USA_code="US";

//--- récupère les évènements pour les USA

int events_count=CalendarEventByCountry(USA_code,events);

//--- position d'un évènement nécessaire dans le tableau 'events'

int event_pos=-1;

//--- affiche les évènements des USA dans le Journal

if(events_count>0)

{

PrintFormat("%s: évènements de USA: %d",__FUNCTION__,events_count);

for(int i=0;i<events_count;i++)

{

string event_name_low=events[i].name;

//--- modifie le nom de l'évènement en minuscules

if(!StringToLower(event_name_low))

{

PrintFormat("StringToLower() a retourné l'erreur %d ",GetLastError());

//--- sors de la fonction rapidement

return;

}

//--- cherche l'évènement "Nonfarm Payrolls"

if(StringFind(event_name_low,"nonfarm payrolls")!=-1)

{

//--- évènement trouvé, conserve son identifiant

event_id=events[i].id;

//--- écrit le nom de l'évènement "Nonfarm Payrolls"

event_name=events[i].name;

//--- stocke la position de l'évènement dans le tableau 'events[]'

event_pos=i;

//--- rappelez-vous que le Calendrier comporte plusieurs événements dont le nom contient "nonfarm payrolls" dans leurs noms

PrintFormat("Evènement \"Nonfarm Payrolls\" trouvé: event_id=%d event_name=%s",event_id,event_name);

//--- visualisez tous les événements en commentant l'opérateur 'break' pour mieux comprendre cet exemple

break;

}

}

//--- réduit la liste en supprimant les évènements après les "Nonfarm Payrolls"

ArrayRemove(events,event_pos+1);

//--- conserve 9 évènements avant "Nonfarm Payrolls" pour une meilleure analyse

ArrayRemove(events,0,event_pos-9);

ArrayPrint(events);

}

else

{

PrintFormat("%s: CalendarEventByCountry(%s) a retourné 0 évènement, code d'erreur=%d",

USA_code,__FUNCTION__,GetLastError());

//--- opération terminée en échec, réessaye au prochain appel du timer

return;

}



//--- récupère l'identifiant de changement de la base de données du Calendrier pour l'évènement spécifié

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

//--- ce bloc de code ne peut pas être exécuté pendant le 1er lancement, mais nous pouvons quand même l'ajouter

PrintFormat("%s: Identifiant reçu courant de la base de données du Calendrier : change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- définit le flag et sort avant le prochain évènement du timer

first=false;

return;

}

else

{

//--- les données ne sont pas reçus (normal au 1er lancement), vérifie s'il y a une erreur

int error_code=GetLastError();

if(error_code==0)

{

PrintFormat("%s: Identifiant courant reçu de la base de données du Calendrier: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- définit le flag et sort avant le prochain évènement du timer

first=false;

//--- nous avons maintenant la valeur de calendar_change_id

return;

}

else

{

//--- c'est vraiment une erreur

PrintFormat("%s: Echec de l'obtention des valeurs pour event_id=%d",__FUNCTION__,event_id);

PrintFormat("Code d'erreur: %d",error_code);

//--- opération terminée en échec, réessaye au prochain appel du timer

return;

}

}

}



//--- nous avons la dernière valeur connue de l'identifiant du changement du calendrier (change_id)

ulong old_change_id=calendar_change_id;

//--- vérifie l'existence d'une nouvelle valeur pour l'évènement Nonfarm Payrolls

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

PrintFormat("%s: Nouveaux évèenements reçus pour \"%s\": %d",

__FUNCTION__,event_name,ArraySize(values));

//--- affiche les données du tableau 'values' dans le Journal

ArrayPrint(values);

//--- affiche les valeurs des identifiants précédents et des nouveaux dans le Journal

PrintFormat("%s: change_id précédent=%d, nouveau change_id=%d",

__FUNCTION__,old_change_id,calendar_change_id);

/*

écrivez ici votre code pour gérer la survenue d'évènements "Nonfarm Payrolls"

*/

}

//---

}

/*

Résultat :

OnTimer: Evènements de USA : 202

Evènement "Nonfarm Payrolls" trouvé: event_id=840030016 event_name=Nonfarm Payrolls

[id] [type] [secteur][fréquence] [time_mode] [country_id] [unité][importance] [multiplicateur] [décimales] [url_source] [code_évènement] [nom] [réservé]

[0] 840030007 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-yy" "CPI y/y" 0

[1] 840030008 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy-yy" "Core CPI y/y" 0

[2] 840030009 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-nsa" "CPI n.s.a." 0

[3] 840030010 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy" "Core CPI" 0

[4] 840030011 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-mm" "Import Price Index m/m" 0

[5] 840030012 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-yy" "Import Price Index y/y" 0

[6] 840030013 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-mm" "Export Price Index m/m" 0

[7] 840030014 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-yy" "Export Price Index y/y" 0

[8] 840030015 1 3 2 0 840 1 2 0 1 "https://www.bls.gov" "unemployment-rate" "Unemployment Rate" 0

[9] 840030016 1 3 2 0 840 4 3 1 0 "https://www.bls.gov" "nonfarm-payrolls" "Nonfarm Payrolls" 0

OnTimer: Identifiant courant reçu de la base de données du Calendrier: change_id=33281792



*/