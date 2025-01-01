#property description "L'indicateur présente le théorème central limite, qui déclare:"

#property description "La somme du nombre assez grand de variables aléatoires faiblement dépendantes, "

#property description "ayant approximativement les mêmes échelles (ou nul opérande de somme n'est pas dominante,"

#property description "ne contribue pas le dépôt définissant à la somme), a la distribution proche du normal."



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- les propriétés de la construction graphique

#property indicator_label1 "Label"

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM

#property indicator_color1 clrRoyalBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 5

//--- variable input

input int sample_number=10;

//--- le tampon d'indicateur pour le dessin de la distribution

double LabelBuffer[];

//--- le compteur des ticks

double ticks_counter;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- le liage du tableau et du tampon d'indicateur

SetIndexBuffer(0,LabelBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- déploierons le tampon d'indicateur du présent au passé

ArraySetAsSeries(LabelBuffer,true);

//--- initialisons le générateur des nombres aléatoires

MathSrand(GetTickCount());

//--- initialisons le compteur des ticks

ticks_counter=0;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- le tampon d'indicateur sera remis à zéro au compteur nul

if(ticks_counter==0) ArrayInitialize(LabelBuffer,0);

//--- augmentons le compteur

ticks_counter++;

//--- il faut périodiquement enlever le compteur des ticks pour ranimer la distribution

if(ticks_counter>100)

{

Print("on a remit à zéro les valeurs de l'indicateur, commencerons à remplir les cellules de nouveau");

ticks_counter=0;

}

//--- recevrons un échantillon de valeurs aléatoires en tant que la somme de trois nombres de 0 à 7

for(int i=0;i<sample_number;i++)

{

//---le calcul de l'index de la cellule, où tombera un nombre aléatoire comme la somme des trois autres

int rand_index=0;

//--- recevrons trois nombres aléatoires de 0 jusqu'à 7

for(int k=0;k<3;k++)

{

//--- le reste de la division sur 7 rendra la valeur de 0 jusqu'à 6

rand_index+=MathRand()%7;

}

//--- augmentons sur une unité la valeur dans la cellule avec le numéro rand_index

LabelBuffer[rand_index]++;

}

//--- la sortie du gestionnaire OnCalculate()

return(rates_total);

}