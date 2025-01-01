- MathAbs
MathSrand
Établit l'état initial de la génération des nombres entiers quasi-aléatoires.
|
void MathSrand(
Paramètres
seed
[in] Le nombre initial pour une série de nombres accidentels.
La valeur rendue
Il n'y a pas de valeur rendue.
Note
La fonction MathRand() est destinée à la génération de la succession des nombres quasi-aléatoires. L' appel MathSrand() avec le nombre défini initialisant permet de recevoir toujours la même succession des nombres quasi-aléatoires.
Pour la réception garantie de la succession qui ne se répéte pas utilisez l'appel MathSrand(GetTickCount()), puisque la valeurGetTickCount()augmente dès le moment du lancement du système d'exploitation et ne se répète pas pendant 49 jours, jusqu'au le moment quand le compteur inséré des millisecondes ne débordera pas. L'utilisation MathSrand(TimeCurrent()) ne convient pas patce que la fonctionTimeCurrent()rend le temps de l'arrivée du dernier tick, qui ne peut ne pas être changé longtemps, par exemple, aux jours fériés.
Il est mieux de faire l'initialisation du générateur des nombres quasi-aléatoires à l'aide de MathSrand () pour les indicateurs et les experts dans le gestionnaire OnInit (), cela délivrera des lancements suivants multiples du générateur dans OnTick() et OnCalculate().
Au lieu de la fonction MathSrand() on peut utiliser la fonctionsrand().
Exemple:
|
#property description "L'indicateur présente le théorème central limite, qui déclare:"