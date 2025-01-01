DocumentationSections
Rend la grandeur du buffer distribué pour la chaîne.

int  StringBufferLen(
   string  string_var      // chaîne
   )

Paramètres

string_var

[in] La chaîne.

La valeur rendue

La valeur 0 signifie que la chaîne est constante et c'est interdit le contenu du buffer. -1 signifie que la chaîne appartient au terminal de client et le changement du contenu du buffer peut amener aux résultats incertains.

Exemple:

void OnStart()
  {
   long length=1000;
   string a="a",b="b";
//---
   long i;
   Print("before: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringAdd(a,b);
     }
   Print("after: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
  }

Voir aussi

