- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringBufferLen
Rend la grandeur du buffer distribué pour la chaîne.
int StringBufferLen(
Paramètres
string_var
[in] La chaîne.
La valeur rendue
La valeur 0 signifie que la chaîne est constante et c'est interdit le contenu du buffer. -1 signifie que la chaîne appartient au terminal de client et le changement du contenu du buffer peut amener aux résultats incertains.
Exemple:
void OnStart()
