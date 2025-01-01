GlobalVariableSetOnCondition

Met une nouvelle valeur de la variable globale existante si la valeur courante est égal à la valeur du troisième paramètre check_value. Si la variable n'existe pas, la fonction générera l'erreur ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND (4501) et rendra false.

bool GlobalVariableSetOnCondition(

string name,

double value,

double check_value

);

Paramètres

name

[in] Le nom de la variable globale.

value

[in] Une nouvelle valeur.

check_value

[in] La valeur pour la vérification de la valeur courante de la variable globale.

La valeur rendue

A l'exécution réussi la fonction rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError(). Si la valeur courante de la variable globale se distingue de check_value, la fonction rendra false.

Note

La fonction assure l'accès atomique à la variable globale, c'est pourquoi elle peut être utilisée pour l'organisation du mutex à la coopération de quelques experts travaillant simultanément dans la limite d'un terminal de client.