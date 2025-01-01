#include <Controls\Dialog.mqh>

#include <Controls\Button.mqh>

#include <Controls\Label.mqh>

#include <Controls\ComboBox.mqh>

//--- constantes prédéfinies

#define X_START 0

#define Y_START 0

#define X_SIZE 280

#define Y_SIZE 300

//+------------------------------------------------------------------+

//| Classe de dialogue pour travailler avec la mémoire |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMemoryControl : public CAppDialog

{

private:

//--- taille du tableau

int m_arr_size;

//--- tableaux

char m_arr_char[];

int m_arr_int[];

float m_arr_float[];

double m_arr_double[];

long m_arr_long[];

//--- étiquettes

CLabel m_lbl_memory_physical;

CLabel m_lbl_memory_total;

CLabel m_lbl_memory_available;

CLabel m_lbl_memory_used;

CLabel m_lbl_array_size;

CLabel m_lbl_array_type;

CLabel m_lbl_error;

CLabel m_lbl_change_type;

CLabel m_lbl_add_size;

//--- boutons

CButton m_button_add;

CButton m_button_free;

//--- listes

CComboBox m_combo_box_step;

CComboBox m_combo_box_type;

//--- valeur actuelle du type du tableau pour la liste

int m_combo_box_type_value;



public:

CMemoryControl(void);

~CMemoryControl(void);

//--- méthode de création de l'objet de classe

virtual bool Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);

//--- gestionnaire d'évènements du graphique

virtual bool OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);



protected:

//--- crée les étiquettes

bool CreateLabel(CLabel &lbl,const string name,const int x,const int y,const string str,const int font_size,const int clr);

//--- crée les éléments de contrôle

bool CreateButton(CButton &button,const string name,const int x,const int y,const string str,const int font_size,const int clr);

bool CreateComboBoxStep(void);

bool CreateComboBoxType(void);

//--- gestionnaires d'évènements

void OnClickButtonAdd(void);

void OnClickButtonFree(void);

void OnChangeComboBoxType(void);

//--- méthodes d'utilisation du tableau actuel

void CurrentArrayFree(void);

bool CurrentArrayAdd(void);

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Libère la mémoire du tableau actuel |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMemoryControl::CurrentArrayFree(void)

{

//--- réinitialise la taille du tableau

m_arr_size=0;

//--- libère le tableau

if(m_combo_box_type_value==0)

ArrayFree(m_arr_char);

if(m_combo_box_type_value==1)

ArrayFree(m_arr_int);

if(m_combo_box_type_value==2)

ArrayFree(m_arr_float);

if(m_combo_box_type_value==3)

ArrayFree(m_arr_double);

if(m_combo_box_type_value==4)

ArrayFree(m_arr_long);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tentative d'ajout de mémoire au tableau actuel |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CurrentArrayAdd(void)

{

//--- sort si la taille de la mémoire utilisée est supérieure à la taille de la mémoire physique

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL)/TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)<2)

return(false);

//--- tentative d'allocation de la mémoire selon le type courant

if(m_combo_box_type_value==0 && ArrayResize(m_arr_char,m_arr_size)==-1)

return(false);

if(m_combo_box_type_value==1 && ArrayResize(m_arr_int,m_arr_size)==-1)

return(false);

if(m_combo_box_type_value==2 && ArrayResize(m_arr_float,m_arr_size)==-1)

return(false);

if(m_combo_box_type_value==3 && ArrayResize(m_arr_double,m_arr_size)==-1)

return(false);

if(m_combo_box_type_value==4 && ArrayResize(m_arr_long,m_arr_size)==-1)

return(false);

//--- mémoire allouée

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gestion des évènements |

//+------------------------------------------------------------------+

EVENT_MAP_BEGIN(CMemoryControl)

ON_EVENT(ON_CLICK,m_button_add,OnClickButtonAdd)

ON_EVENT(ON_CLICK,m_button_free,OnClickButtonFree)

ON_EVENT(ON_CHANGE,m_combo_box_type,OnChangeComboBoxType)

EVENT_MAP_END(CAppDialog)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Constructeur |

//+------------------------------------------------------------------+

CMemoryControl::CMemoryControl(void)

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Destructeur |

//+------------------------------------------------------------------+

CMemoryControl::~CMemoryControl(void)

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Méthode de création d'un objet de la classe |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::Create(const long chart,const string name,const int subwin,

const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)

{

//--- crée un objet de la classe de base

if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))

return(false);

//--- prépare les chaînes de caractères des étiquettes

string str_physical="Mémoire physique = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL)+" Mo";

string str_total="Mémoire totale = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_TOTAL)+" Mo";

string str_available="Mémoire disponible = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mo";

string str_used="Mémoire utilisée = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mo";

//--- crée les étiquettes

if(!CreateLabel(m_lbl_memory_physical,"physical_label",X_START+10,Y_START+5,str_physical,12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_memory_total,"total_label",X_START+10,Y_START+30,str_total,12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_memory_available,"available_label",X_START+10,Y_START+55,str_available,12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_memory_used,"used_label",X_START+10,Y_START+80,str_used,12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_array_type,"type_label",X_START+10,Y_START+105,"Type de tableau = double",12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_array_size,"size_label",X_START+10,Y_START+130,"Array size = 0",12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_error,"error_label",X_START+10,Y_START+155,"",12,clrRed))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_change_type,"change_type_label",X_START+10,Y_START+185,"Change type",10,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_add_size,"add_size_label",X_START+10,Y_START+210,"Add to array",10,clrBlack))

return(false);

//--- crée les éléments de contrôle

if(!CreateButton(m_button_add,"add_button",X_START+15,Y_START+245,"Add",12,clrBlue))

return(false);

if(!CreateButton(m_button_free,"free_button",X_START+75,Y_START+245,"Free",12,clrBlue))

return(false);

if(!CreateComboBoxType())

return(false);

if(!CreateComboBoxStep())

return(false);

//--- initialise la variable

m_arr_size=0;

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crée le bouton |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CreateButton(CButton &button,const string name,const int x,

const int y,const string str,const int font_size,

const int clr)

{

//--- crée le bouton

if(!button.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x+50,y+20))

return(false);

//--- texte

if(!button.Text(str))

return(false);

//--- taille de la police de caractères

if(!button.FontSize(font_size))

return(false);

//--- couleur de l'étiquette

if(!button.Color(clr))

return(false);

//--- ajoute le bouton aux éléments de contrôle

if(!Add(button))

return(false);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crée une liste pour la taille du tableau |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CreateComboBoxStep(void)

{

//--- crée la liste

if(!m_combo_box_step.Create(m_chart_id,"step_combobox",m_subwin,X_START+100,Y_START+185,X_START+200,Y_START+205))

return(false);

//--- ajoute des éléments à la liste

if(!m_combo_box_step.ItemAdd("100 000",100000))

return(false);

if(!m_combo_box_step.ItemAdd("1 000 000",1000000))

return(false);

if(!m_combo_box_step.ItemAdd("10 000 000",10000000))

return(false);

if(!m_combo_box_step.ItemAdd("100 000 000",100000000))

return(false);

//--- définit l'élément courant de la liste

if(!m_combo_box_step.SelectByValue(1000000))

return(false);

//--- ajoute la liste aux éléments de contrôle

if(!Add(m_combo_box_step))

return(false);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crée une liste pour le type du tableau |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CreateComboBoxType(void)

{

//--- crée la liste

if(!m_combo_box_type.Create(m_chart_id,"type_combobox",m_subwin,X_START+100,Y_START+210,X_START+200,Y_START+230))

return(false);

//--- ajoute des éléments à la liste

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("char",0))

return(false);

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("int",1))

return(false);

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("float",2))

return(false);

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("double",3))

return(false);

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("long",4))

return(false);

//--- définit l'élément courant de la liste

if(!m_combo_box_type.SelectByValue(3))

return(false);

//--- stocke l'élément courant de la liste

m_combo_box_type_value=3;

//--- ajoute la liste aux éléments de contrôle

if(!Add(m_combo_box_type))

return(false);

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crée une étiquette |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CreateLabel(CLabel &lbl,const string name,const int x,

const int y,const string str,const int font_size,

const int clr)

{

//--- crée une étiquette

if(!lbl.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,0,0))

return(false);

//--- texte

if(!lbl.Text(str))

return(false);

//--- taille de la police de caractères

if(!lbl.FontSize(font_size))

return(false);

//--- couleur

if(!lbl.Color(clr))

return(false);

//--- ajoute l'étiquette aux éléments de contrôle

if(!Add(lbl))

return(false);

//--- succès

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gestionnaire d'évènement de clic sur le bouton "Ajouter" |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMemoryControl::OnClickButtonAdd(void)

{

//--- augmente la taille du tableau

m_arr_size+=(int)m_combo_box_step.Value();

//--- tentative d'allocation mémoire pour le tableau actuel

if(CurrentArrayAdd())

{

//--- mémoire allouée, affiche le statut courant à l'écran

m_lbl_memory_available.Text("Mémoire disponible = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mo");

m_lbl_memory_used.Text("Mémoire utilisée = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mo");

m_lbl_array_size.Text("Taille du tableau = "+IntegerToString(m_arr_size));

m_lbl_error.Text("");

}

else

{

//--- échec d'allocation de la mémoire, affiche le message d'erreur

m_lbl_error.Text("Le tableau est trop grand, erreur !");

//--- retourne la taille précédente du tableau

m_arr_size-=(int)m_combo_box_step.Value();

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gestionnaire d'évènement de clic sur le bouton "Libérer" |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMemoryControl::OnClickButtonFree(void)

{

//--- libère la mémoire du tableau actuel

CurrentArrayFree();

//--- affiche le statut actuel à l'écran

m_lbl_memory_available.Text("Mémoire disponible = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mo");

m_lbl_memory_used.Text("Mémoire utilisée = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mo");

m_lbl_array_size.Text("Taille du tableau = 0");

m_lbl_error.Text("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gestionnaire d'évènement de changement de la liste |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMemoryControl::OnChangeComboBoxType(void)

{

//--- vérifie si le type du tableau a changé

if(m_combo_box_type.Value()!=m_combo_box_type_value)

{

//--- libère la mémoire du tableau actuel

OnClickButtonFree();

//--- utilise un autre type de tableau

m_combo_box_type_value=(int)m_combo_box_type.Value();

//--- affiche le nouveau type de tableau à l'écran

if(m_combo_box_type_value==0)

m_lbl_array_type.Text("Type de tableau = char");

if(m_combo_box_type_value==1)

m_lbl_array_type.Text("Type de tableau = int");

if(m_combo_box_type_value==2)

m_lbl_array_type.Text("Type de tableau = float");

if(m_combo_box_type_value==3)

m_lbl_array_type.Text("Type de tableau = double");

if(m_combo_box_type_value==4)

m_lbl_array_type.Text("Type de tableau = long");

}

}

//--- Objet de type CMemoryControl

CMemoryControl ExtDialog;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- crée la boîte de dialogue

if(!ExtDialog.Create(0,"MemoryControl",0,X_START,Y_START,X_SIZE,Y_SIZE))

return(INIT_FAILED);

//--- lancement

ExtDialog.Run();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de dé-initialisation de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

ExtDialog.Destroy(reason);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'évènement graphique de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);

}