SignalBaseGetString

Retourne la valeur de la propriété de type chaîne de caractères du signal sélectionné.

string SignalBaseGetString(

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING property_id,

);

Paramètres

property_id

[in] Identifiant de la propriété du signal. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SIGNAL_BASE_STRING.

Valeur de Retour

La valeur de la propriété de type de chaîne de caractères du signal sélectionné.