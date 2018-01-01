//+------------------------------------------------------------------+

//| SocketExample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Ajoute une adresse à la liste des adresses autorisées dans les paramètres du terminal pour faire fonctionner l'exemple"

#property script_show_inputs



input string Address="www.mql5.com";

input int Port =80;

bool ExtTLS =false;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Envoi une commande au serveur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPSend(int socket,string request)

{

char req[];

int len=StringToCharArray(request,req)-1;

if(len<0)

return(false);

//--- si la connexion TLS sécurisée est utilisée via le port 443

if(ExtTLS)

return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);

//--- si la connexion TCP standard est utilisée

return(SocketSend(socket,req,len)==len);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Lit la réponse du serveur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPRecv(int socket,uint timeout)

{

char rsp[];

string result;

uint timeout_check=GetTickCount()+timeout;

//--- lit les données des sockets tant qu'il y en a et juqu'au timeout

do

{

uint len=SocketIsReadable(socket);

if(len)

{

int rsp_len;

//--- différentes commandes de lecture suivant que la connexion est sécurisée ou pas

if(ExtTLS)

rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);

else

rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout);

//--- analyse la réponse

if(rsp_len>0)

{

result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);

//--- n'affiche que l'en-tete de la réponse

int header_end=StringFind(result,"\r

\r

");

if(header_end>0)

{

Print("En-tete de la réponse HTTP reçue :");

Print(StringSubstr(result,0,header_end));

return(true);

}

}

}

}

while(GetTickCount()<timeout_check && !IsStopped());

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int socket=SocketCreate();

//--- vérifie le handle

if(socket!=INVALID_HANDLE)

{

//--- connexion si tout est ok

if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))

{

Print("Connexion établie avec ",Address,":",Port);



string subject,issuer,serial,thumbprint;

datetime expiration;

//--- si la connexion est sécurisée par un certificat, affiche ses données

if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))

{

Print("Certificat TLS :");

Print(" Propriétaire : ",subject);

Print(" Emetteur : ",issuer);

Print(" Numéro : ",serial);

Print(" Print : ",thumbprint);

Print(" Expiration : ",expiration);

ExtTLS=true;

}

//--- envoi une requete GET au serveur

if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r

Host: www.mql5.com\r

User-Agent: MT5\r

\r

"))

{

Print("Requête GET envoyée");

//--- lit la réponse

if(!HTTPRecv(socket,1000))

Print("Echec d'obtention d'une réponse, erreur ",GetLastError());

}

else

Print("Echec d'envoi de la requete GET, erreur ",GetLastError());

}

else

{

Print("Connexion à ",Address,":",Port," échouée, erreur ",GetLastError());

}

//--- ferme la socket après son utilisation

SocketClose(socket);

}

else

Print("Echec de création de la socket, erreur ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+