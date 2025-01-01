GlobalVariableTemp

Produit la tentative de la création de la variable temporaire globale. Si la variable n'existe pas, le système crée une nouvelle variable temporaire globale.

bool GlobalVariableTemp(

string name,

);

Paramètres

name

[in] Le nom de la variable temporaire globale.

La valeur rendue

A l'exécution réussi la fonction rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().

Note

Les variables temporaires globales existent seulement au temps de travail du terminal de client, après la clôture du terminal ils sont supprimés automatiquement. A l'exécution de l'opération GlobalVariablesFlush() les variables temporaires globales ne s'inscrivent pas sur le disque.

Après la création de la variable temporaire globale l'accès à cette variable et sa modification se réalise ainsi que vers la variable ordinaire globale du terminal de client.