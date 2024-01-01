DocumentationSections
ChartSaveTemplate

Garde les paramètres actuels de graphique dans le modèle avec le nom spécifié.

bool  ChartSaveTemplate(
   long          chart_id,     // l'identificateur du graphique
   const string  filename      // le nom du fichier pour la sauvegarde du modèle
   );

Paramètres

chart_id

[in]  L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique actuel.

filename

[in]  Le nom du fichier pour la sauvegarde du modèle. L'extension ". tpl" sera ajouté au nom du fichier automatiquement, il ne faut pas le spécifier. Le modèle s'est gardé dans le dossier le répertoire_du terminal\Profiles\Templates\ et peut être utilisé pour l'application manuelle dans le terminal. Si le modèle avec ce nom existe déjà, son contenu sera enregistré de nouveau.

La valeur rendue

En cas de l'exécution successive la fonction rend true, autrement rend false. Pour recevoir l'information sur l'erreuril faut appeler la fonction GetLastError () .

Note

Le modèle vous permet de garder les paramètres du graphique avec tous ses indicateurs et les objets graphiques, pour l'appliquer sur un autre graphique.

Exemple:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Test_ChartSaveTemplate.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input string               symbol="GBPUSD";  // le symbole d'un nouveau graphique
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_H3// le timeframe d'un nouveau graphique
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- tout d'abord attachons les indicateurs au graphique
   int handle;
//---préparons l'indicateur à l'utilisation
   if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return// la tentative a échoué, sortons
//--- attachons l'indicateur sur le graphique actuel, mais dans une fenêtre séparée
   if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))
     {
      PrintFormat("On n'a pas réussi à ajouter %s/%s l'indicateur avec le handle =%d sur le graphique. Code de l'erreur %d",
                  _Symbol,
                  EnumToString(_Period),
                  handle,
                  GetLastError());
      //--- cessons avant terme le travail du programme
      return;
     }
//--- ordonnons au graphique de mettre à jour pour voir tout de suite l'indicateur attaché
   ChartRedraw();
//--- trouvons deux dernières fractures du zigzag
   double two_values[];
   datetime two_times[];
   if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))
     {
      PrintFormat("On n'a pas réussi à trouver deux dernières fractures dans l'indicateur Zigzag!");
      //--- cessons avant terme le travail du programme
      return;
     }
//--- maintenant attachons le canal de la divergence standard
   string channel="StdDeviation Channel";
   if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))
     {
      PrintFormat("On n'a pas réussi à créer l'objet %s. Code de l'erreur %d",
                  EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());
      return;
     }
   else
     {
      //--- le canal est créé, définissons le deuxième point d'appui
      ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);
      //--- spécifions le texte de l'infobulle au canal
      ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demo from MQL5 Help");
      //--- mettons à jour le graphique
      ChartRedraw();
     }
//--- sauvegardons le résultat dans un modèle
   ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");
//--- ouvrons un nouveau graphique et y attachons un modèle sauvegardé
   long new_chart=ChartOpen(symbol,period);
   //--- activons la démonstration des infobulles émergentes pour les objets graphiques
   ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);
   if(new_chart!=0)
     {
      //--- attachons un modèle sauvegardé sur un nouveau graphique
      ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");
     }
   Sleep(10000);
  }
//+--------------------------------------------------------------------+
//| Créé le handle du zigzag et assure la disponibilité de ses données |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)
  {
   ResetLastError();
//--- l'indicateur Zigzag doit être dans le dossier le répertoire_des données_du terminal\MQL5\Examples
   h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");
   if(h==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s: On n'a pas réussi à créer le handle de l'indicateur Zigzag. Code de l'erreur %d",
                  __FUNCTION__,GetLastError());
      return false;
     }
//--- pendant la création du handle de l'indicateur dont il aura besoin de temps pour calculer les valeurs
   int k=0; // la quantité de tentatives pour attendre le calcul de l'indicateur
//--- attendons le calcul dans la boucle, faisons la pause de 50 millisecondes, si le calcul n'est pas encore prêt
   while(BarsCalculated(h)<=0)
     {
      k++;
      //--- déduisons le nombre de tentatives
      PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);
 //--- attendons 50 millisecondes, alors que l'indicateur sera calculé 
      Sleep(50);
 //--- Si est fait plus de 100 tentatives, alors quelque chose ne va pas
      if(k>100)
        {
         //--- informons sur le problème
         PrintFormat("On n'a pas réussi à calculer l'indicateur pour%d de tentatives!");
         //--- cessons avant terme le travail du programme
         return false;
        }
     }
//--- tout est prêt, l'indicateur est créé et les valeurs sont calculées
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cherche deux dernières fractures du zigzag et place aux tableaux |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)
  {
   double values[];         // le tableau pour la réception des valeurs du zigzag
   datetime times[];        // le tableau pour recevoir le temps
   int size=100;            // la taille des tableaux
   ResetLastError();
//--- copions les dernières 100 valeurs de l'indicateur
   int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);
//--- vérifions combien on a été copié
   if(copied<100)
     {
      PrintFormat("%s: On n'a pas réussi à copier %d valeurs de l'indicateur avec le handle=%d. Code de l'erreur %d",
                  __FUNCTION__,size,handle,GetLastError());
      return false;
     }
//--- définissons l'ordre de l'accès au tableau comme dans une série temporelle
   ArraySetAsSeries(values,true);
//--- inscrivons ici les numéros des barres, sur lesquelles sont trouvés les fractures
   int positions[];
//--- spécifions les tailles des tableaux
   ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);
//--- compteurs
   int i=0,k=0;
//--- commençons la recherche des fractures 
   while(i<100)
     {
      double v=values[i];
      //--- les valeurs vides ne nous intéressent pas
      if(v!=0.0)
        {
         //--- rappelons le numéro de la barre
         positions[k]=i;
//--- rappelez la valeur du zigzag dans la fracture
         get_values[k]=values[i];
         PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);
         //--- augmentons le compteur
         k++;
         //--- si on a trouvé deux fractures, nous cassons la boucle
         if(k>2) break;
        }
      i++;
     }
//--- définissons l'ordre de l'accès aux tableaux comme dans une série temporelle
   ArraySetAsSeries(times,true);   ArraySetAsSeries(get_times,true);
   if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)
     {
      PrintFormat("%s: On n'a pas réussi à copier %d valeurs de CopyTime(). Code de l'erreur %d",
                  __FUNCTION__,size,GetLastError());
      return false;
     }
//--- trouvons le temps de l'ouverture des barres, sur lesquelles il y avait 2 dernières fractures
   get_times[0]=times[positions[1]];// la valeur avant-dernière sera inscrite par la première fracture
   get_times[1]=times[positions[2]];// la troisième valeur de la fin sera la deuxième fracture
   PrintFormat("%s: le premier=%s, le deuxième=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));
//--- tout a réussi
   return true;
  }

Voir aussi

