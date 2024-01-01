//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_ChartSaveTemplate.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property script_show_inputs

//--- input parameters

input string symbol="GBPUSD"; // le symbole d'un nouveau graphique

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H3; // le timeframe d'un nouveau graphique

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- tout d'abord attachons les indicateurs au graphique

int handle;

//---préparons l'indicateur à l'utilisation

if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return; // la tentative a échoué, sortons

//--- attachons l'indicateur sur le graphique actuel, mais dans une fenêtre séparée

if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))

{

PrintFormat("On n'a pas réussi à ajouter %s/%s l'indicateur avec le handle =%d sur le graphique. Code de l'erreur %d",

_Symbol,

EnumToString(_Period),

handle,

GetLastError());

//--- cessons avant terme le travail du programme

return;

}

//--- ordonnons au graphique de mettre à jour pour voir tout de suite l'indicateur attaché

ChartRedraw();

//--- trouvons deux dernières fractures du zigzag

double two_values[];

datetime two_times[];

if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))

{

PrintFormat("On n'a pas réussi à trouver deux dernières fractures dans l'indicateur Zigzag!");

//--- cessons avant terme le travail du programme

return;

}

//--- maintenant attachons le canal de la divergence standard

string channel="StdDeviation Channel";

if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))

{

PrintFormat("On n'a pas réussi à créer l'objet %s. Code de l'erreur %d",

EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());

return;

}

else

{

//--- le canal est créé, définissons le deuxième point d'appui

ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);

//--- spécifions le texte de l'infobulle au canal

ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demo from MQL5 Help");

//--- mettons à jour le graphique

ChartRedraw();

}

//--- sauvegardons le résultat dans un modèle

ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");

//--- ouvrons un nouveau graphique et y attachons un modèle sauvegardé

long new_chart=ChartOpen(symbol,period);

//--- activons la démonstration des infobulles émergentes pour les objets graphiques

ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);

if(new_chart!=0)

{

//--- attachons un modèle sauvegardé sur un nouveau graphique

ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");

}

Sleep(10000);

}

//+--------------------------------------------------------------------+

//| Créé le handle du zigzag et assure la disponibilité de ses données |

//+--------------------------------------------------------------------+

bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)

{

ResetLastError();

//--- l'indicateur Zigzag doit être dans le dossier le répertoire_des données_du terminal\MQL5\Examples

h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");

if(h==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: On n'a pas réussi à créer le handle de l'indicateur Zigzag. Code de l'erreur %d",

__FUNCTION__,GetLastError());

return false;

}

//--- pendant la création du handle de l'indicateur dont il aura besoin de temps pour calculer les valeurs

int k=0; // la quantité de tentatives pour attendre le calcul de l'indicateur

//--- attendons le calcul dans la boucle, faisons la pause de 50 millisecondes, si le calcul n'est pas encore prêt

while(BarsCalculated(h)<=0)

{

k++;

//--- déduisons le nombre de tentatives

PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);

//--- attendons 50 millisecondes, alors que l'indicateur sera calculé

Sleep(50);

//--- Si est fait plus de 100 tentatives, alors quelque chose ne va pas

if(k>100)

{

//--- informons sur le problème

PrintFormat("On n'a pas réussi à calculer l'indicateur pour%d de tentatives!");

//--- cessons avant terme le travail du programme

return false;

}

}

//--- tout est prêt, l'indicateur est créé et les valeurs sont calculées

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cherche deux dernières fractures du zigzag et place aux tableaux |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)

{

double values[]; // le tableau pour la réception des valeurs du zigzag

datetime times[]; // le tableau pour recevoir le temps

int size=100; // la taille des tableaux

ResetLastError();

//--- copions les dernières 100 valeurs de l'indicateur

int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);

//--- vérifions combien on a été copié

if(copied<100)

{

PrintFormat("%s: On n'a pas réussi à copier %d valeurs de l'indicateur avec le handle=%d. Code de l'erreur %d",

__FUNCTION__,size,handle,GetLastError());

return false;

}

//--- définissons l'ordre de l'accès au tableau comme dans une série temporelle

ArraySetAsSeries(values,true);

//--- inscrivons ici les numéros des barres, sur lesquelles sont trouvés les fractures

int positions[];

//--- spécifions les tailles des tableaux

ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);

//--- compteurs

int i=0,k=0;

//--- commençons la recherche des fractures

while(i<100)

{

double v=values[i];

//--- les valeurs vides ne nous intéressent pas

if(v!=0.0)

{

//--- rappelons le numéro de la barre

positions[k]=i;

//--- rappelez la valeur du zigzag dans la fracture

get_values[k]=values[i];

PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);

//--- augmentons le compteur

k++;

//--- si on a trouvé deux fractures, nous cassons la boucle

if(k>2) break;

}

i++;

}

//--- définissons l'ordre de l'accès aux tableaux comme dans une série temporelle

ArraySetAsSeries(times,true); ArraySetAsSeries(get_times,true);

if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)

{

PrintFormat("%s: On n'a pas réussi à copier %d valeurs de CopyTime(). Code de l'erreur %d",

__FUNCTION__,size,GetLastError());

return false;

}

//--- trouvons le temps de l'ouverture des barres, sur lesquelles il y avait 2 dernières fractures

get_times[0]=times[positions[1]];// la valeur avant-dernière sera inscrite par la première fracture

get_times[1]=times[positions[2]];// la troisième valeur de la fin sera la deuxième fracture

PrintFormat("%s: le premier=%s, le deuxième=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));

//--- tout a réussi

return true;

}