DXBufferCreate

Crée le buffer d'un type spécifié basé sur un tableau de données.

int DXBufferCreate(

int context,

ENUM_DX_BUFFER_TYPE buffer_type,

const void& data[],

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Paramètres

context

[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

buffer_type

[in] Type du buffer de l'énumération ENUM_DX_BUFFER_TYPE.

data[]

[in] Données pour créer le buffer.

start

[in] Indice du premier élément du tableau, à partir duquel les valeurs du tableau sont utilisées pour créer le buffer. Par défaut, les données sont prises depuis le début du tableau.

count

[in] Nombre de valeurs. Par défaut, le tableau est utilisé en entier (count=WHOLE_ARRAY).

Valeur de Retour

Le handle du buffer créé ou INVALID_HANDLE en cas d'erreur. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

Pour le buffer d'index, le tableau data[] doit être de type 'uint', tandis que le buffer de sommets contient le tableau de structures décrivant les sommets.

Un handle créé qui n'est plus utilisé doit être libéré explicitement avec la fonction DXRelease().

ENUM_DX_BUFFER_TYPE