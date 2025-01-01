void OnStart()

{

datetime from=0;

datetime to=TimeCurrent();

//--- demande l'historique en entier

HistorySelect(from,to);

//--- variables pour retourner les valeurs des propriétés de l'ordre

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

datetime time_done;

string symbol;

string type;

long order_magic;

long positionID;

//--- nombre d'ordres en attente en cours

uint total=HistoryOrdersTotal();

//--- parcours les ordres dans une boucle

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- retourne le ticket de l'ordre par sa position dans la liste

if((ticket=HistoryOrderGetTicket(i))>0)

{

//--- retourne les propriétés de l'ordre

open_price =HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup =(datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_SETUP);

time_done =(datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_DONE);

symbol =HistoryOrderGetString(ticket,ORDER_SYMBOL);

order_magic =HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_MAGIC);

positionID =HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_POSITION_ID);

initial_volume=HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_VOLUME_INITIAL);

type =GetOrderType(HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TYPE));

//--- prépare et affiche les informations de l'ordre

printf("#ticket %d %s %G %s à %G a été établi à %s => fait à %s, pos ID=%d",

ticket, // ticket de l'ordre

type, // type

initial_volume, // volume placé

symbol, // symbole

open_price, // prix d'ouverture spécifié

TimeToString(time_setup),// heure du placement de l'ordre

TimeToString(time_done), // heure d'exécution de l'ordre ou de sa suppression

positionID // identifiant de la position à laquelle la transaction de l'ordre est associée

);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne le nom du type de l'ordre |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetOrderType(long type)

{

string str_type="opération inconnue";

switch(type)

{

case (ORDER_TYPE_BUY): return("buy");

case (ORDER_TYPE_SELL): return("sell");

case (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT): return("buy limit");

case (ORDER_TYPE_SELL_LIMIT): return("sell limit");

case (ORDER_TYPE_BUY_STOP): return("buy stop");

case (ORDER_TYPE_SELL_STOP): return("sell stop");

case (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT): return("buy stop limit");

case (ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT):return("sell stop limit");

}

return(str_type);

}