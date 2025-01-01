- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryOrderGetTicket
Retoure le ticket de l'ordre correspondant dans l'historique. Avant d'appeler HistoryOrderGetTicket(), il est nécessaire de récupérer d'abord l'historique des transactions et des ordres avec les fonctions HistorySelect() ou HistorySelectByPosition().
|
ulong HistoryOrderGetTicket(
Parameters
index
[in] Numéro de l'ordre dans la liste des ordres
Valeur de Retour
Valeur de type ulong. Si la fonction échoue, retourne 0.
Note
Ne confondez pas les ordres d'un historique de trading avec les ordres en attente en cours qui apparaissent dans l'onglet "Trade" de la barre "Boîte à Outils". La liste des ordres qui ont été annulés ou qui on conduit à une transaction, est visible dans l'onglet "Historique" de la "Boîte à Outils" du terminal client.
Exemple :
|
void OnStart()
Voir également
HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Propriétés d'un Ordre