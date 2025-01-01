- Support ONNX
- Conversion de Formats
- Conversion automatique des types
- Création d'un modèle
- Exécution d'un modèle
- Exécuter dans le Testeur de Stratégie
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Structures de données
Modèles ONNX en Apprentissage Automatique
ONNX (Open Neural Network Exchange) est un format open-source pour les modèles de machine learning. Ce projet a plusieurs avantages majeurs :
- ONNX est pris en charge par de grandes entreprises telles que Microsoft, Facebook, Amazon et d'autres partenaires.
- Son format ouvert permet les conversions de format entre différentes boîtes à outils d'apprentissage automatique, et Microsoft ONNXMLTools permet de convertir des modèles au format ONNX.
- MQL5 fournit la conversion automatique des types de données pour les entrées et les sorties du modèle si le type de paramètre passé ne correspond pas au modèle.
- Les modèles ONNX peuvent être créés à l'aide de divers outils d'apprentissage automatique. Ils sont actuellement pris en charge dans Caffe2, Microsoft Cognitive Toolkit, MXNet, PyTorch et OpenCV. Des interfaces pour d'autres frameworks et bibliothèques populaires sont également disponibles.
- Avec le langage MQL5, vous pouvez implémenter un modèle ONNX dans une stratégie de trading et l'utiliser avec tous les avantages de la plateforme MetaTrader 5 pour des opérations efficaces dans le marchés financiers.
- Avant de régler un modèle pour le trading en direct, vous pouvez tester le comportement du modèle sur des données historiques dans le testeur de stratégie, sans utiliser d'outils tiers.
MQL5 fournit les fonctions suivantes pour travailler avec ONNX :
|
Fonction
|
Action
|
Crée une session ONNX en chargeant un modèle à partir d'un fichier *.onnx
|
Crée une session ONNX en chargeant un modèle à partir d'un tableau de données
|
Ferme une session ONNX
|
Exécute un modèle ONNX
|
Retourne le nombre d'entrées dans un modèle ONNX
|
Retourne le nombre de sorties dans un modèle ONNX
|
Retourne le nom de l'entrée d'un modèle par index
|
Retourne le nom de la sortie d'un modèle par index
|
Retourne la description du type d'entrée à partir du modèle
|
Retourne la description du type de sortie du modèle
|
Définit la forme des données d'entrée d'un modèle par index
|
Définit la forme des données de sortie d'un modèle par index